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Античная богиня: Даша Астафьева в корсете и трусиках сразила чувственной фотосессией

Lite » Новости шоу-бизнеса 30.07.2019 - 14:27
Античная богиня: Даша Астафьева в корсете и трусиках сразила чувственной фотосессией
Даша Астафьева (фото: instagram.com/anka_fateeva)

Астафьева позировала в образе ранимой античной героини

Даша Астафьева вновь "подбросила" поклонникам новый повод для восхищения. Украинская певица снялась в очередной роскошной арт-съемке, в которой также продемонстрировала и свою великолепную фигуру.

Примечательно, что съемка проходила с необычным "героем". Так, Астафьева позирует в атласном корсете телесного оттенка и черных стрингах. Образ довершают только туфли. Волосы исполнительницы собраны в простую прическу на затылке. Макияж сделан с акцентом на максимальную естественность. При этом образ в целом получился немного "ранимым" и задумчивым. Модель предстает в образе своеобразной античной героини.

Античная богиня: Даша Астафьева в корсете и трусиках сразила чувственной фотосессией

Античная богиня: Даша Астафьева в корсете и трусиках сразила чувственной фотосессией

Античная богиня: Даша Астафьева в корсете и трусиках сразила чувственной фотосессией

Даша Астафьева в новой фотосессии (фото: instagram.com/anka_fateeva)

И еще один элемент съемки также это подтверждает. В частности, Даша позирует с античным бюстом мужчины, "играя с ним в любовь".

"Она может украсть твое сердце", - гласит одна из подписей к серии необычных фото. К слову, автором съемки выступила фотограф Анна Фатеева. На ее instagram-страничке и были размещены эти снимки.

Античная богиня: Даша Астафьева в корсете и трусиках сразила чувственной фотосессией

Античная богиня: Даша Астафьева в корсете и трусиках сразила чувственной фотосессией

Даша Астафьева в новой фотосессии (фото: instagram.com/anka_fateeva)

Подписчики фотографа также поспешили прокомментировать серию фото с Астафьевой:

  • "Нереально красиво"
  • "Идеально"
  • "Очень красиво и со вкусом"
  • "Боже, это же шедевр"
  • "Тот момент, когда фотографии рассказывают намного больше, чем тысячи простых слов. Одно удовольствие смотреть на эти кадры"
  • "Вау!!! Ты лучший фотограф во всей Вселенной!!! Какая же красивая Даша!!!"

Античная богиня: Даша Астафьева в корсете и трусиках сразила чувственной фотосессией

Скриншот комментариев: instagram.com/anka_fateeva

Отметим, что Даша Астафьева в последнее время действительно не перестает восхищать своим творчеством. К примеру, певица принялась за съемки коротких арт-видео, посвященных знаковым местам и символам Киева.

Так, первое видео Даша посвятила "родоначальнику" фастфудов Киева – столичной перепичке. Певица перевоплотилась в ретро-диву, выстояла в очереди, чтобы купить промасленный пирожок.

Затем последовало новое видео. На этот раз ролик Даша посвятила самому популярному средству передвижения в украинской столице – Киевской подземке. Астафьева спустилась в метро в романтичном платье в горошек. И прочла там проникновенный стих.

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Новости Украины Даша Астафьева
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