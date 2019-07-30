Античная богиня: Даша Астафьева в корсете и трусиках сразила чувственной фотосессией

Астафьева позировала в образе ранимой античной героини
Даша Астафьева вновь "подбросила" поклонникам новый повод для восхищения. Украинская певица снялась в очередной роскошной арт-съемке, в которой также продемонстрировала и свою великолепную фигуру.
Примечательно, что съемка проходила с необычным "героем". Так, Астафьева позирует в атласном корсете телесного оттенка и черных стрингах. Образ довершают только туфли. Волосы исполнительницы собраны в простую прическу на затылке. Макияж сделан с акцентом на максимальную естественность. При этом образ в целом получился немного "ранимым" и задумчивым. Модель предстает в образе своеобразной античной героини.
Даша Астафьева в новой фотосессии (фото: instagram.com/anka_fateeva)
И еще один элемент съемки также это подтверждает. В частности, Даша позирует с античным бюстом мужчины, "играя с ним в любовь".
"Она может украсть твое сердце", - гласит одна из подписей к серии необычных фото. К слову, автором съемки выступила фотограф Анна Фатеева. На ее instagram-страничке и были размещены эти снимки.
Даша Астафьева в новой фотосессии (фото: instagram.com/anka_fateeva)
Подписчики фотографа также поспешили прокомментировать серию фото с Астафьевой:
Скриншот комментариев: instagram.com/anka_fateeva
Отметим, что Даша Астафьева в последнее время действительно не перестает восхищать своим творчеством. К примеру, певица принялась за съемки коротких арт-видео, посвященных знаковым местам и символам Киева.
Так, первое видео Даша посвятила "родоначальнику" фастфудов Киева – столичной перепичке. Певица перевоплотилась в ретро-диву, выстояла в очереди, чтобы купить промасленный пирожок.
Затем последовало новое видео. На этот раз ролик Даша посвятила самому популярному средству передвижения в украинской столице – Киевской подземке. Астафьева спустилась в метро в романтичном платье в горошек. И прочла там проникновенный стих.