День был непростой: Надя Дорофеева с мамой заинтриговали семейными приключениями

Надя Дорофеева долгое время “не выходила на связь”. Солистка группы “Время и Стекло” решила взять перерыв после взрывного концерта в октябре в Киеве и старта Всеукраинского тура “VISLOVO”. Как выяснилось, перевести дух и немного расслабиться Дорофеева решила в компании своей мамы Ольги. Женщины отправились за новыми эмоциями в Испанию, а именно - в Барселону.

При этом Надя уже успела заинтриговать и очень порадовать поклонников (а это больше 4,7 млн подписчиков только в сети instagram). Как известно, Дорофеева также ведет свой блог. Однако певица признается, что обновлять его часто ей не удается из-за насыщенного графика. Наконец-то, певица осуществит мечту миллионов своих фанатов. И запишет влог с мамой!

“По многочисленным просьбам, в новом выпуске DoDo VLOG вы снова увидите наши с мамой приключения. Мы на несколько дней прилетели в Барселону, совмещаем приятное с полезным...но об этом позже”, - интригует Надя.

Надя Дорофеева с мамой Ольгой (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

При этом солистка “Время и Стекло” опубликовала милое селфи с молодой мамой. Как обычно, фанаты Дорофеевой подчеркнули, что у нее невероятно молодая и стильная мама. И Надя очень на нее похожа.

Кстати, Ольга Дорофеева также опубликовала точно такое же фото, подписав его просто: “Здравствуй, Барселона”.

Еще одно фото Надя опубликовала у себя в сториз. На фото - Ольга Дорофеева улыбается и позирует с ножом в руке.

“День был непростой”, - подписала фото Надя.

Поклонники же Дорофеевой поспешили оставить свои восторженными комментарии под ее новым фото:

“Боже, как ты похожа на свою Маму”

“Красотки”

“Мама и дочка, так похожи”

“Вау круто. И я уже представляю, сколько слёз будет”

“Лучшая дочка и лучшая мама.Так похожи”

“Вы такие похожие. Стильные такие. На вас смотреть одно удовольствие. Люблю вас безумно”

“Мы ооочень сильно ждём”

“Уже хочу увидеть новый выпуск”

Скриншот комментериев: instagram.com/nadyadorofeeva

Напомним, ранее Надя Дорофеева вызвала ажиотаж в сети снимком в боксерских шортах.