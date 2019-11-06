День був непростий: Надя Дорофєєва з мамою заінтригували сімейними пригодами

Надя Дорофєєва довгий час "не виходила на зв'язок". Солістка групи "Время и Стекло" вирішила взяти перерву після вибухового концерту у жовтні в Києві та старту Всеукраїнського туру "VISLOVO". Як з'ясувалося, перевести дух і трохи розслабитися Дорофєєва вирішила у компанії своєї мами Ольги. Жінки відправилися за новими емоціями в Іспанію, а саме - в Барселону.

При цьому Надя вже встигла заінтригувати і дуже порадувати шанувальників (а це більше 4,7 млн підписників тільки в мережі instagram). Як відомо, Дорофєєва також веде свій блог. Однак співачка зізнається, що оновлювати його часто їй не вдається через насичений графік. Нарешті, співачка здійснить мрію мільйонів своїх фанатів. І запише влог з мамою!

“На численні прохання, в новому випуску DoDo VLOG ви знову побачите наші з мамою пригоди. Ми на кілька днів прилетіли в Барселону, поєднуємо приємне з корисним...але про це пізніше", - інтригує Надя.

Надя Дорофєєва з мамою Ольгою (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

При цьому солістка "Время и Стекло" опублікувала миле селфі з молодою мамою. Як звичайно, фанати Дорофєєвої підкреслили, що у неї неймовірно молода і стильна мама. І Надя дуже на неї схожа.

До речі, Ольга Дорофєєва також опублікувала точно таке ж фото, підписавши його просто: "Здрастуй, Барселона".

Ще одне фото Надя опублікувала у себе в сторіз. На фото - Ольга Дорофєєва посміхається і позує з ножем в руці.

"День був непростий", - підписала фото Надя.

Шанувальники ж Дорофєєвої поспішили залишити свої захопленими коментарі під її новим фото:

"Боже, як ти схожа на свою Маму"

"Красуні"

"Мама і донька, так схожі"

“Вау круто. І я вже уявляю, скільки сліз буде"

“Найкраща донька і найкраща мама.Так схожі"

“Ви такі схожі. Стильні такі. На вас дивитися одне задоволення. Люблю вас шалено"

"Ми дуууже сильно чекаємо"

"Вже хочу побачити новий випуск"

Скріншот комментериев: instagram.com/nadyadorofeeva

Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва викликала ажіотаж у мережі знімком в боксерських шортах.