"День начался весело": стильная Осадчая провела утро с Монатиком

Катя Осадчая рассказала, что ее утро началось весьма ярко и весело, а главное - она провела его в отличной компании. Ведущая вместе с известным артистом Дмитрием Монатиком (он же MONATIK) побывала в эфире "Сніданку з 1+1", где они поделились своими последними новостями. Совместные снимки Катя выложила на своей странице в Instagram.

Для появления на ТВ Осадчая выбрала эффектное и стильное ярко-желтое платье и серебристые туфли-лодочки, а дополнила образ коронной шляпкой. Волосы она завила в красивые локоны и оставила распущенными. Монатик же был в джинсах и черном пиджаке, а также кроссовках. На фото они запечатлены вместе с ведущими ТВ-программы.

Фото: Катя Осадчая и Дмитрий Монатик (instagram.com/kosadcha)

Катя также поделилась отдельным фото с Дмитрием и отметила, что с нетерпением ждет его концерт, который состоится 1 июня на стадионе в Киеве.

Фото: Катя Осадчая и Дмитрий Монатик (instagram.com/kosadcha)

"День почався весело і яскраво. Завдяки київським пробкам, опинилися з @monatik_official в ефірі @snidanok одночасно. Всі в очікуванні грандіозного концерту на Олімпійському. @monatik_official все буде круто!!!!" - прокомментировала Осадчая.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Подписчики поспешили оставить свои отзывы - при этом многие заметили, что рядом с высокой Катей Дима выглядит совсем уж маленьким. Также фаны восхищаются нарядом ведущей.

"Какой он малыш"

"Какой рост у МОХНАТИКА))? Катюша как всегда прекрасна!"

"Это что за Тирион Ланистер?"

"Катя ВАУ!!!! ООООчень красивая"

"Боже якій Монатік малесенький"

"А лидируют желтые оттенки по договоренности....или волею случая??? Даже у Монатика на пиджаке желтая пчелка"

"Супер!"

"Катю, Ви прекрасна"

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Напомним, 35-летняя Катя Осадчая без макияжа восхитила цветущей внешностью.

Ранее Осадчая и Горбунов восхитили фото с Голос. Діти 5. Отметим, что в прошедшее воскресенье, 26 мая, состоялся первый выпуск нового 5-го сезона популярного талант-шоу.

Также до этого в стильном наряде и с коляской Осадчая взволновала фанов фото из Одессы.