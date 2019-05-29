"День начался весело": стильная Осадчая провела утро с Монатиком

Телеведущая очаровала ярким образом в стильном платье
Катя Осадчая рассказала, что ее утро началось весьма ярко и весело, а главное - она провела его в отличной компании. Ведущая вместе с известным артистом Дмитрием Монатиком (он же MONATIK) побывала в эфире "Сніданку з 1+1", где они поделились своими последними новостями. Совместные снимки Катя выложила на своей странице в Instagram.
Для появления на ТВ Осадчая выбрала эффектное и стильное ярко-желтое платье и серебристые туфли-лодочки, а дополнила образ коронной шляпкой. Волосы она завила в красивые локоны и оставила распущенными. Монатик же был в джинсах и черном пиджаке, а также кроссовках. На фото они запечатлены вместе с ведущими ТВ-программы.
Фото: Катя Осадчая и Дмитрий Монатик (instagram.com/kosadcha)
Катя также поделилась отдельным фото с Дмитрием и отметила, что с нетерпением ждет его концерт, который состоится 1 июня на стадионе в Киеве.
Фото: Катя Осадчая и Дмитрий Монатик (instagram.com/kosadcha)
"День почався весело і яскраво. Завдяки київським пробкам, опинилися з @monatik_official в ефірі @snidanok одночасно. Всі в очікуванні грандіозного концерту на Олімпійському. @monatik_official все буде круто!!!!" - прокомментировала Осадчая.
Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)
Подписчики поспешили оставить свои отзывы - при этом многие заметили, что рядом с высокой Катей Дима выглядит совсем уж маленьким. Также фаны восхищаются нарядом ведущей.
Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)
Напомним, 35-летняя Катя Осадчая без макияжа восхитила цветущей внешностью.
Ранее Осадчая и Горбунов восхитили фото с Голос. Діти 5. Отметим, что в прошедшее воскресенье, 26 мая, состоялся первый выпуск нового 5-го сезона популярного талант-шоу.
Также до этого в стильном наряде и с коляской Осадчая взволновала фанов фото из Одессы.