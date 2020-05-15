День матери я провела в больнице с сыном: Ева Лонгория ошеломила сеть трогательным признанием

Звезда рассказала историю из личной жизни
Ева Лонгория, которая на днях вспомнила о своих визитах на Каннский кинофестиваль и роскошных нарядах, продолжает удивлять поклонников рассказами из прошлого. Она запостила фото, на котором запечатлена в больничной палате, вместе со своим маленьким сыном. «В этот день год назад я приземлилась в Каннах на кинофестиваль, и мне пришлось сделать экстренную аппендэктомию! Это был мой первый День матери, и я провела его в больнице с моим сыном», – написала звезда. Нужно отметить, что выглядит актриса, как всегда, отлично: по всей видимости, все прошло хорошо. Она обнимает Санти, который лежит рядом.
Поклонники не на шутку встревожились, увидев такое фото. Они принялись писать, как они счастливы, что эта история осталась позади. Также фанаты отметили, что даже в больнице звезда остается невероятно привлекательной и милой.
Комментарии к посту (фото: принтскрин instagram.com/evalongoria)
В сториз Ева, которая наверняка скучает по красным дорожкам, показала еще одно милое фото, где Санти играет с ее босоножками на внушительных каблуках. Позже спортивная мамочка добавила серию видео, где демонстрирует свои любимые упражнения. А также – свою совершенную фигуру в черном облегающем наряде. Лонгория выполняет комплекс на укрепление пресса, ягодиц и мышц ног. Что ж, звезда не дает себе скучать на карантине. И тем более не намерена терять форму. Тем более что даже в период самоизоляции она продолжает сниматься в фотосессиях, где демонстрирует много стильных образов.
Автор: Мила Иванова