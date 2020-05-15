День матері я провела у лікарні з сином: Єва Лонгорія приголомшила мережу зворушливим зізнанням

Зірка розповіла історію з особистого життя
Єва Лонгорія, яка днями згадала про свої візити на Каннський кінофестиваль і розкішні вбрання, продовжує дивувати шанувальників розповідями з минулого. Вона запостила фото, на якому зображена в лікарняній палаті, разом зі своїм маленьким сином. «У цей день рік тому я приземлилася в Каннах на кінофестиваль, і мені довелося зробити екстрену апендектомію! Це був мій перший День матері, і я провела його в лікарні з моїм сином», – написала зірка. Потрібно відзначити, що виглядає актриса, як завжди, відмінно: по всій видимості, все пройшло добре. Вона обіймає Санті, який лежить поряд.
Шанувальники не на жарт стривожився, побачивши таке фото. Вони заходилися писати, як вони щасливі, що ця історія залишилася позаду. Також фанати відзначили, що навіть у лікарні зірка залишається неймовірно привабливою і милою.
Коментарі до посту (фото: прінтскрін instagram.com/evalongoria)
У сториз Єва, яка напевно нудьгує по червоним доріжкам, показала ще одне миле фото, де Санті грає з її босоніжками на значних підборах. Пізніше спортивна матуся додала серію відео, де демонструє свої улюблені вправи. А також – свою досконалу фігуру в чорному облягаючому вбранні. Лонгорія виконує комплекс на зміцнення преса, сідниць і м'язів ніг. Що ж, зірка не дає собі нудьгувати на карантині. І тим більше не має наміру втрачати форму. Тим більше що навіть у період самоізоляції вона продовжує зніматися у фотосесіях, де демонструє багато стильних образів.
Автор: Міла Іванова