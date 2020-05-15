День матері я провела у лікарні з сином: Єва Лонгорія приголомшила мережу зворушливим зізнанням

Єва Лонгорія, яка днями згадала про свої візити на Каннський кінофестиваль і розкішні вбрання, продовжує дивувати шанувальників розповідями з минулого. Вона запостила фото, на якому зображена в лікарняній палаті, разом зі своїм маленьким сином. «У цей день рік тому я приземлилася в Каннах на кінофестиваль, і мені довелося зробити екстрену апендектомію! Це був мій перший День матері, і я провела його в лікарні з моїм сином», – написала зірка. Потрібно відзначити, що виглядає актриса, як завжди, відмінно: по всій видимості, все пройшло добре. Вона обіймає Санті, який лежить поряд.

Єва і Санті у лікарні (фото: instagram.com/evalongoria)

Шанувальники не на жарт стривожився, побачивши таке фото. Вони заходилися писати, як вони щасливі, що ця історія залишилася позаду. Також фанати відзначили, що навіть у лікарні зірка залишається неймовірно привабливою і милою.

О Боже... Слава Богу, ти отримала догляд, який тобі був потрібен. Ти чудова

О боже...

О ні! Леді, ти зроблена з зоряного пилу

Супержінка!

Ти завжди прекрасна!

Ох, дитинко, ти нас налякала. І ти встала і пішла на наступний день. О Боже!

О Боже, це страшно. Я рада, що зараз все добре, мамочко

Вау! Так щаслива, що з тобою все добре. Це миле фото

Коментарі до посту (фото: прінтскрін instagram.com/evalongoria)

У сториз Єва, яка напевно нудьгує по червоним доріжкам, показала ще одне миле фото, де Санті грає з її босоніжками на значних підборах. Пізніше спортивна матуся додала серію відео, де демонструє свої улюблені вправи. А також – свою досконалу фігуру в чорному облягаючому вбранні. Лонгорія виконує комплекс на зміцнення преса, сідниць і м'язів ніг. Що ж, зірка не дає собі нудьгувати на карантині. І тим більше не має наміру втрачати форму. Тим більше що навіть у період самоізоляції вона продовжує зніматися у фотосесіях, де демонструє багато стильних образів.

Єва часу не втрачає (фото: instagram.com/evalongoria)