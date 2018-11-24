"З днем матері": Лорак осоромилася з російським святом

Фото: (instagram.com/anilorak)

В Україні День матері відзначається у другу неділю травня

Багато українців вже приготувалися вітати своїх мам з прекрасним, теплим святом — Днем матері. Правда є одне "але": святкування Дня матері в Україні припадає на другу неділю травня. Навіть деякі зірки встигли осоромитися з привітанням. Нещодавно відома укріанская співачка Ані Лорак опублікувала в своєму Instagram привітання.

Скріншот поста аккаунта (instagram.com/anilorak)

Цікаво, що Лорак привітала всіх жінок навіть не в російський День матері, а 23 листопада. За загальнодоступним даними, в жодній країні 23 листопада цей День не святкується.

LITE зібрав добірку цікавих фактів про День матері. В Україні, як і у 84 країнах світу, День матері святкується у другу неділю травня. У 2018 році його святкували 13 травня. В наступному році свято припадає на 12 число. У багатьох країнах вшанування матерів об'єднали з Міжнародним жіночим днем — 8 березня. На Близькому Сході День матері відзначають 21 березня — у День весняного рівнодення.

Вшанування жінки-матері має багатовікову історію. З XVII по XIX століття у Великобританії відзначалася так звана "Материнська неділя" (англ. Mothering Sunday) — у другу неділю Великого посту, присвячена вшануванню матерів по всій країні.

У США День матері вперше привселюдно був підтриманий відомою американською пацифісткою Джулією Уорд Хоув у 1872 році. У 1907 році американка Анна Джарвіс з Філадельфії виступила з ініціативою вшанування матерів у пам'ять про свою матір. У 1910 році штат Вірджинія перший визнав День Матері офіційним святом. Слідом за США другу неділю травня оголосили святом ще в 84 країнах.

В Україні ще 900 років тому намагалися заснувати День матері, але в 1939 році радянська влада його заборонилп. У незалежній Україні свято почали відзначати з 1999-го. Святкування Дня матері у другу неділю травня пов'язане з релігією. У нашій країні віруючі вважають травень місяцем Пречистої Діви Марії — матері Божої.

В РФ свято День матері було засноване 30 січня 1998 року указом тодішнього президента країни Бориса Єльцина. У документі №120 "Про День матері" говорилося, що свято відзначається в останню неділю листопада.

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Відео: (video.rbc.ua)