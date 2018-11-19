"День мужика": стало известно, зачем сильному полу нужен свой праздник

Фото: коллаж РБК-Украина

Международный мужской день преследует те же цели, что и Международный женский

19 ноября отмечается Международный мужской день, признанный официальным в более чем 50 странах мира. Впервые праздник был устроен в 1999 году жителями островного государства Тринидад и Тобаго, однако по через некоторое время получил популярность и в других государствах.

"День мужика" ставит перед собой цель защитить сильный пол от дискриминации.

Организаторы праздника делают акцент на сохранение здоровья мальчиков и мужчин, и подчеркиваются положительное влияние мужчин на семью и воспитание детей.

Иными словами, Международный мужской день преследует те же цели, что и Международный женский, который также появился именно как возможность проявить солидарность в борьбе за гендерное равенство.

Напомним, что 31 мая на нашей планете проводится международная акция по борьбе с курением - Всемирный день без табака, то есть день, свободный от табачного дыма.

Ранее сообщалось, что Styler подобрал лучшие поздравления в стихах и прозе для любимых, друзей, родственников и коллег в День защитника Украины 2018 (14 октября).

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Видео: РБК-Украина