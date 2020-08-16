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Дельфин и русалка: Слава из НеАнгелов показала семейный уикенд с бывшим мужем в Одессе

Автор: Lite

Певица опубликовала счастливые семейные фото на морском берегу

Слава Каминская из группы НеАнгелы после развода сумела остаться с бывшим мужем и отцом двоих детей сына Леонарда и дочери Лауры в хороших отношениях. Паре понадобилось время, чтобы прийти к общему знаменателю, побороть личные обиды и достигнуть согласия. Впрочем, как признается сама артистка, все это было сделано ради детей и их душевного равновесия. Экс-супруг все чаще стал появляться в ее Instagram-ленте, а поклонники Славы предрекли ей воссоединение с бывшим. И вот, певица еще больше подлила масла в огонь, опубликовав фото семейного уикенда с детьми и Эдгаром в Одессе.

Так, на кадрах звезда с бывшим супругом, Леонардом и Лаурой резвятся на пляже, посещают местный дельфинарий, загорают и купаются в бассейне. Она завалила сторис и ленту кадрами семейного отдыха, а на странице опубликовала несколько душевных снимков.

Например, на одном из фото Эдгар в бассейне крепко обнимает сына. "ДНК тест", - подписала кадр Слава, ведь отец и мальчик похожи как две капли воды.

Леонард растет копией папы (фото: instagram.com/babaslavka)

На другом кадре запечатлен счастливый семейный портрет – Слава в окружении детей обнимает Эдгара за плечи, а он жмурится и счастливо улыбается в камеру. "Дельфин и русалка, они, если честно…" - интригующе подписала она кадр.

Слава Каминская с экс-супругом и детьми проводит время в Одессе (фото: instagram.com/babaslavka)

Поклонники артистки порадовались тому, что в сборе вся семья, а также выразили надежду на воссоединение экс-супругов.

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Эдгар не отходил от детей ни на шаг (фото: instagram.com/babaslavka)

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  • Ребята, у вас же любовь в глазах! Вы - пара! Миритесь!
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  • Прекрасная семья! Дай Бог, чтобы были вместе!
  • Как же искренне вы выглядите
  • Красивые

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Слава Каминская из НеАнгелов раззадорила сеть фото со своим партнером по шоу Танцы со звездами.

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