Дельфин и русалка: Слава из НеАнгелов показала семейный уикенд с бывшим мужем в Одессе

Слава Каминская из группы НеАнгелы после развода сумела остаться с бывшим мужем и отцом двоих детей сына Леонарда и дочери Лауры в хороших отношениях. Паре понадобилось время, чтобы прийти к общему знаменателю, побороть личные обиды и достигнуть согласия. Впрочем, как признается сама артистка, все это было сделано ради детей и их душевного равновесия. Экс-супруг все чаще стал появляться в ее Instagram-ленте, а поклонники Славы предрекли ей воссоединение с бывшим. И вот, певица еще больше подлила масла в огонь, опубликовав фото семейного уикенда с детьми и Эдгаром в Одессе.

Так, на кадрах звезда с бывшим супругом, Леонардом и Лаурой резвятся на пляже, посещают местный дельфинарий, загорают и купаются в бассейне. Она завалила сторис и ленту кадрами семейного отдыха, а на странице опубликовала несколько душевных снимков.

Например, на одном из фото Эдгар в бассейне крепко обнимает сына. "ДНК тест", - подписала кадр Слава, ведь отец и мальчик похожи как две капли воды.

Леонард растет копией папы (фото: instagram.com/babaslavka)

На другом кадре запечатлен счастливый семейный портрет – Слава в окружении детей обнимает Эдгара за плечи, а он жмурится и счастливо улыбается в камеру. "Дельфин и русалка, они, если честно…" - интригующе подписала она кадр.

Слава Каминская с экс-супругом и детьми проводит время в Одессе (фото: instagram.com/babaslavka)

Поклонники артистки порадовались тому, что в сборе вся семья, а также выразили надежду на воссоединение экс-супругов.

Эдгар не отходил от детей ни на шаг (фото: instagram.com/babaslavka)

Ви чудова родина

Ребята, у вас же любовь в глазах! Вы - пара! Миритесь!

Пара... Наверно, только в такой обстановке видна ваша искренняя улыбка

Прекрасная семья! Дай Бог, чтобы были вместе!

Как же искренне вы выглядите

Красивые

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Слава Каминская из НеАнгелов раззадорила сеть фото со своим партнером по шоу Танцы со звездами.