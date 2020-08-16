Дельфін та русалка: Слава з НеАнгелів показала сімейний вікенд з колишнім чоловіком у Одесі

Слава Камінська з гурту НеАнгели після розлучення зуміла залишитися з колишнім чоловіком і батьком двох дітей сина Леонарда і дочки Лаури в хороших стосунках. Парі знадобився час, щоб прийти до спільного знаменника, побороти особисті образи і досягти згоди. Втім, як зізнається сама артистка, все це було зроблено заради дітей і їх душевної рівноваги. Екс-чоловік все частіше став з'являтися в її Instagram-стрічці, а шанувальники Слави передрекли їй возз'єднання з колишнім. І ось, співачка ще більше підлила масла у вогонь, опублікувавши фото сімейного вікенду з дітьми і Едгаром в Одесі.

Так, на кадрах зірка з колишнім чоловіком, Леонардом і Лаурою граються на пляжі, відвідують місцевий дельфінарій, загоряють і купаються в басейні. Вона завалила сторіс і стрічку кадрами сімейного відпочинку, а на сторінці опублікувала кілька душевних знімків.

Наприклад, на одному з фото Едгар в басейні міцно обіймає сина. "ДНК тест", - підписала кадр Слава, адже батько і хлопчик схожі як дві краплі води.

Едгар Камінський з сином (фото: instagram.com/babaslavka)

На іншому кадрі зображений щасливий сімейний портрет - Слава в оточенні дітей обіймає Едгара за плечі, а він мружиться і щасливо посміхається в камеру. "Дельфін і русалка, вони, якщо чесно ..." - інтригуюче підписала вона кадр.

Слава Камінська с колишнім чоловіком і дітьми (фото: instagram.com/babaslavka)

Шанувальники артистки пораділи тому, що в зборі вся сім'я, а також висловили надію на возз'єднання екс-подружжя.

Едгар з дітьми (фото: instagram.com/babaslavka)

Ви чудова родина

Друзі, у вас же кохання в очах! Ви пара! Миріться!

Пара ... Напевно, тільки в такій обстановці видно ваша щира посмішка

Чудова сім'я! Дай Бог, щоб були разом!

Як же щиро ви виглядаєте

Красиві

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Нагадаємо, що раніше Слава Камінська з НеАнгелів розохотила мережу фото зі своїм партнером по шоу Танці з зірками.