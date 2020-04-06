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Что ты делаешь с мужчинами? Леся Никитюк в сетчатом боди эффектно оголила бедра

Lite » Новости шоу-бизнеса 06.04.2020 - 14:32
Что ты делаешь с мужчинами? Леся Никитюк в сетчатом боди эффектно оголила бедра
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ведущая показала результат жаркого фотосета

Леся Никитюк во время карантина в родном Хмельницком не дает заскучать ни себе, ни подписчикам, ни даже самому Джареду Лето! Ведущая два раза "встречалась" со своим кумиром в прямом эфире и не могла скрыть нахлынувшей радости. А позже, вдохновившись, даже сделала забавный видеомонтаж, на котором всемирно известный музыкант заговорил …. на украинском! Также Леди Ле щедро делится с поклонниками пикантными кадрами своей соблазнительной фотосессии, сделанной в одном из столичных отелей. Фотосет вышел весьма откровенным, а теледива интригует фанов, выкладывая по одному снимку, от которого у них перехватывает дыхание.

Так, Леся опубликовал будоражащее фото, на котром расположилась в кресле, приняв соблазнительную позу. На ведущей – сетчатое боди, подчеркнувшее ее идеально стройные формы, наряд позволил оголить бедра и сфокусировать внимание на бесконечных ножках теледивы. Она предпочла дополнить горячий образ лишь оранжевыми босоножками на шпильке с острыми носами и пикантной шнуровке на щиколотке.

"Просижу этот карантин красиво. Главное, чтобы ноги не отекли", - оставила кокетлива Леди Ле шуточную подпись к обжигающему кадру.

Поклонники оценили результат жаркого фотосета ведущей и остались в восторге от увиденного.

  • Что ты с мужчинами делаешь?
  • Сексуально
  • Супер
  • Шикарные ножки
  • Красота
  • Красуня неймовірна, а ножки просто, ну просто королевські, і то в королеви таких нема
  • Прям секси
  • Уфф, Леди
  • Длинноногая какая
  • Вот это ноги!

Скриншот комментариев

Напомним, что обольстительная Леся Никитюк похвасталась плоским животиком в бежевом топе на серии постельных снимков.

Молодая садовница: Леся Никитюк в пикантном наряде засветила округлые формы Еще та хозяйка: длинноногая Леся Никитюк похвасталась списком переделанных на карантине дел
Новости Украины Леся Никитюк
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