"Неожиданная концовка": Леся Никитюк показала, как занимается уборкой на карантине

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Ведущая отмыла всю квартиру, собаку и даже себя

Леся Никитюк - деятельная натура, и сидеть дома на карантине дается ей не очень легко. Телеведущая и там старается все время чем-то заниматься - недавно она поделилась с поклонниками внушительным списком дел, которые успела переделать всего за один день! Не забывает она и о тренировках - ведь нужно поддерживать форму, а также ведет интересные эфиры в Instagram.

А когда становится совсем уж скучно - Леся начинает заниматься уборкой. Как именно это происходит, народная любимица показала в забавном видео. В ролике босоногая звезда, одетая в серые спортивные штаны и черную футболку, начинает намывать квартиру - зеркало, пол и другие места.

После чего переключается на свою любимую собаку Рафика, а в конце зрителей ждет сюрприз! Никитюк сидит в ванной топлес, а одетая в желтый костюм девушка моет ей спинку.

Видео: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"А как вы убираете??? прямой эфир в 20.30 жду! #карантинніВечорниці", - прокомментировала публикацию Леди Ле.

Пользователи сети оценили веселое видео и поблагодарили Никитюк за дозу позитива - особенно многих впечатлила неожиданная жаркая концовка ролика.

Я убираю так же само

Ми ще лучше убираєм

Особливо подобається ,як вас миє філіпінка

Неожиданная концовка

Спасибо за настроение

Классно

Тут и уборка и зарядка

Это можно смотреть вечно

Убираю примерно также

Треба було пісню, про вірус підставити

Последний момент был неожиданным

Леся - ти бомба!

Это мега разрыв,честно!!!

Фінал просто добив

Вєстіку ніс полірнула

Класно получилося,Леська,ти Суперрррр

Умеешь же рассмешить, Лесе Оскар, Оскар, Оскар

Талановита людина- має талант до всього

Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, Леся Никитюк эмоционально рассказала о деталях прямого эфира со своим кумиром Джаредом Лето.