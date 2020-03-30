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"Неожиданная концовка": Леся Никитюк показала, как занимается уборкой на карантине

Lite » Новости шоу-бизнеса 30.03.2020 - 10:36
"Неожиданная концовка": Леся Никитюк показала, как занимается уборкой на карантине
Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Ведущая отмыла всю квартиру, собаку и даже себя

Леся Никитюк - деятельная натура, и сидеть дома на карантине дается ей не очень легко. Телеведущая и там старается все время чем-то заниматься - недавно она поделилась с поклонниками внушительным списком дел, которые успела переделать всего за один день! Не забывает она и о тренировках - ведь нужно поддерживать форму, а также ведет интересные эфиры в Instagram.

А когда становится совсем уж скучно - Леся начинает заниматься уборкой. Как именно это происходит, народная любимица показала в забавном видео. В ролике босоногая звезда, одетая в серые спортивные штаны и черную футболку, начинает намывать квартиру - зеркало, пол и другие места.

После чего переключается на свою любимую собаку Рафика, а в конце зрителей ждет сюрприз! Никитюк сидит в ванной топлес, а одетая в желтый костюм девушка моет ей спинку.

Видео: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"А как вы убираете??? прямой эфир в 20.30 жду! #карантинніВечорниці", - прокомментировала публикацию Леди Ле.

Пользователи сети оценили веселое видео и поблагодарили Никитюк за дозу позитива - особенно многих впечатлила неожиданная жаркая концовка ролика.

  • Я убираю так же само
  • Ми ще лучше убираєм
  • Особливо подобається ,як вас миє філіпінка
  • Неожиданная концовка
  • Спасибо за настроение
  • Классно
  • Тут и уборка и зарядка
  • Это можно смотреть вечно
  • Убираю примерно также
  • Треба було пісню, про вірус підставити
  • Последний момент был неожиданным
  • Леся - ти бомба!
  • Это мега разрыв,честно!!!
  • Фінал просто добив
  • Вєстіку ніс полірнула
  • Класно получилося,Леська,ти Суперрррр
  • Умеешь же рассмешить, Лесе Оскар, Оскар, Оскар
  • Талановита людина- має талант до всього

&quot;Неожиданная концовка&quot;: Леся Никитюк показала, как занимается уборкой на карантине

Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, Леся Никитюк эмоционально рассказала о деталях прямого эфира со своим кумиром Джаредом Лето.

Еще та хозяйка: длинноногая Леся Никитюк похвасталась списком переделанных на карантине дел "Дурачок прилетит скоро": Леся Никитюк показала, как прихорошилась для Джареда Лето
Новости Украины Леся Никитюкведущая
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