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Обольстительная Леся Никитюк в коротком топе засветила плоский животик на постельном фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 02.04.2020 - 20:56
Обольстительная Леся Никитюк в коротком топе засветила плоский животик на постельном фото
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ведущая показала пикантные фото из спальни

Леся Никитюк во время карантинных будней не забывает подогревать интерес поклонников горячими и провокационными фото и видео. К слову, даже процесс уборки дома она превратила в настоящее зрелище, ведь в конце ролика своих домашних хлопот предстала перед поклонниками полуобнаженной в ванной! Новый фотосет Леди Ле не стал исключением – даже в домашней обстановке ведущая будоражит фантазию подписчиков в Instagram пикантными снимками. И в этот раз устроила фотосессию в постели.

Леся запечатлена в коротком бежевом топе и облегающих шортах в тон. Комплект удачно подчеркнул стройные формы звезды и ее идеальной плоский животик. Она расположилась на кровати в обнимку с любимцем – песиком Рафиком. Леся предусмотрительно сделала два фото в разных ракурсах, и поинтересовалась, какое из них лучше?

Всего за пару часов постельный фотосет ведущей набрал более 3 500 комментариев и около 98 тыс лайков. Поклонники с трудом смогли определиться с выбором. Но сошлись во мнении, что Леди Ле выглядит великолепно.

Обольстительная Леся Никитюк в коротком топе засветила плоский животик на постельном фото

Обольстительная Леся Никитюк в коротком топе засветила плоский животик на постельном фото

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Молодая садовница: Леся Никитюк в пикантном наряде засветила округлые формы

  • Красотка
  • Леся, ви просто бомба
  • Ти дуже гарна
  • Обе огонь
  • На 2 Рафік як король, а ви на двох гарні
  • Сексуальна
  • Обе классные фотки. Ну, наверное, цифра два если вам нужно будет выбор. Вы прекрасны
  • Обе хороши

Скриншот комментариев

Напомним, что Леся Никитюк два раза встретилась в прям эфире о своим кумиром Джаредом Лето. Музыкант узнал украинскую ведущую и немного побеседовал с ней во время онлайн-трансляции.

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Новости Украины Леся Никитюк
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