"Дегустация головы селезня": Леся Никитюк показала, как пробовала китайские деликатесы (видео)

Украинская ведущая не упустила случая полакомиться экзотическим блюдом
Украинская телеведущая Леся Никитюк недавно побывала в Китае, где очень интересно и насыщенно провела время. Шоувумен с удовольствием делилась деталями поездки на своей странице в Instagram, рассказывая и показывая, что успела оценить в Шанхае. К примеру, Леди Ле даже попробовала местный "наркотик"!
Кроме этого, Леся не упустила случая ознакомиться с местной кухней и отведать экзотических для нас блюд. Знаменитость опубликовала смешное видео, на котором запечатлен процесс "дегустации головы селезня", как назвала это сама артистка.
В ролике она в черной толстовке сидит в кафе и пробует суп с головой утки - причем вместе с клювом.
Никитюк в своем фирменном шутливом стиле комментирует процесс - по словам ведущей, она съела скулы, щеки и мозг утки. Также она заверила, что все это было очень вкусно.
"Принцеса Китая Луся і Дегустація голови качура", - подписала забавный ролик артистка.
Видео: Леся Никитюк в Китае (instagram.com/lesia_nikituk)
Подписчики не смогли пройти мимо и принялись комментировать публикацию ведущей, восхищаясь ее чувством юмора.
Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)
Напомним, Леся Никитюк озадачила фото после поездки в Китай - ведущую заподозрили в беременности.