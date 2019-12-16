"Дегустація голови качура": Леся Нікітюк показала, як пробувала китайські делікатеси (відео)

Українська телеведуча Леся Нікітюк нещодавно побувала в Китаї, де дуже цікаво і насичено провела час. Шоувумен з задоволенням ділилась деталями поїздки на своїй сторінці в Instagram, розповідаючи і показуючи, що встигла оцінити в Шанхаї. Наприклад, Леді Ле навіть спробувала місцевий "наркотик"!

Крім цього, Леся не втратила нагоди ознайомитися з місцевою кухнею і скуштувати екзотичних для нас страв. Знаменитість опублікувала смішне відео, на якому зображений процес "дегустації голови качура", як назвала це сама артистка.

У ролику вона в чорній толстовці сидить в кафе і пробує суп з головою качки - причому разом із дзьобом.

Нікітюк у своєму фірмовому жартівливому стилі коментує процес - за словами ведучої, вона з'їла вилиці, щоки і мозок качки. Також вона запевнила, що все це було дуже смачно.

"Принцеса Китаю Луся і Дегустація голови качура", - підписала забавний ролик артистка.

Відео: Леся Нікітюк в Китаї (instagram.com/lesia_nikituk)

Підписники не змогли пройти повз і почали коментувати публікацію ведучої, захоплюючись її почуттям гумору.

Аха)) це просто вау) декілька разів переглядаю

Дааа я аж розплакалася з виразу твого обличчя на кожну деталь яку ти пробувала

Дякую,дуже цікаво, а головне смішно!!

Леся мега крута і смішна

Приємного апетіта

Пташку шкода

Смачного, Лесюня!!

Любите ви харашо поїсти.

Яка ві класна. «я витратила всі гроші на качачі мізки», це просто

Це дуже смачно ! Для всіх людей, хто вийшов із сіл та містечок України, це звичайна їжа. А тім , хто ніколи не пробував, рекомендую!

Блін,я плачу. Ну як вона ось так на рівному місці таке вигадує?!)-У цього менає черепа))) Я мало зі стільця не впала)

Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, Леся Нікітюк спантеличила фото після поїздки в Китай - ведучу запідозрили у вагітності.