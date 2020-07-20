Наш дедушка - бомба: Лилия Ребрик повеселила сеть семейными развлечениями

Для Лилии Ребрик очень важна гармония в семье - телеведущая обожает проводить время с мужем Андреем Диким и дочерьми Дианой и Полиной. Недавно она призналась, что их секрет в том, что они стараются всегда быть вместе и находить общие занятия, которые по душе всем. С родителями с обеих сторон у них также прекрасные отношения и те часто приезжают в гости.

Так, Лилия показала в Instagram, чем они занимались на выходных, опубликовав веселое видео. Звезда экрана решила вспомнить свое детство и предложила всем попрыгать "в резиночки". Дети и взрослые с энтузиазмом согласились и устроили настоящий баттл - даже дедушка присоединился!

Ребрик с юмором отметила, что это лучше любого фитнеса, а главное - всем было весело.

"Продовжуючи тему ігр дитинства... Терміново! Всім резинки і надвір! «Стрибають всі!» Від дітей до дідусів. Наш дідусь- бомба. І ніяких фітнес- клубів не треба. Кріпатура гарантована!!! (Це я про себе). P.S. Що цікаво, тепер старшенька заводить цей «тренд» серед своїх однолітків. #ностальжі . Стрибали так в дитинстві?" - поделилась эмоциями ведущая.

Лилия Ребрик с семьей устроила веселые и активные игры на улице (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Подписчики Лилии оценили позитив и энергию ее семейства и отметили, что тоже обожали эту игру.

Це дуже круто коли з сім'єю можна так розважитись

Ви - суперова, весела сімейка! Так тримати!!!

А до третьої висоти дострибали?

Классное развлечение. Лиличка, ты прыгаешь как девочка.

Класно,яка ви весела сім'я, завжди з захопленням слідкую за вами

Улюблена гра,ми стрибали просто годинами

Я просто бы и не сказала,что папа.В отличной форме...все вы

Супер, я сейчас тоже этим займусь !!!

Ностальгия

Это мега позитив, вы крутые!!

А тато то взагалі бомба

Скриншот комментариев

Ранее Лилия Ребрик показала игривое видео с мужем и раскрыла секрет семейной гармонии.