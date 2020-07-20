Наш дідусь - бомба: Лілія Ребрик повеселила мережу сімейними розвагами

Для Лілії Ребрик дуже важлива гармонія в сім'ї - телеведуча обожнює проводити час з чоловіком Андрієм Диким і дочками Діаною і Поліною. Нещодавно вона зізналася, що їх секрет в тому, що вони намагаються завжди бути разом і знаходити спільні заняття, які до душі всім. З батьками з обох боків у них також прекрасні відносини і ті часто приїжджають в гості.

Так, Лілія показала в Instagram, чим вони займалися на вихідних, опублікувавши веселе відео. Зірка екрану вирішила згадати своє дитинство і запропонувала всім пострибати "в резиночки". Діти і дорослі з ентузіазмом погодилися і влаштували справжній батл - навіть дідусь приєднався!

Ребрик з гумором зазначила, що це краще будь-якого фітнесу, а головне - всім було весело.

"Продовжуючи тему ігр дитинства... Терміново! Всім гумки і надвір! «Стрибають всі!» Від дітей до дідусів. Наш дідусь - бомба. І ніяких фітнес - клубів не треба. Кріпатура гарантована!!! (Це я про себе). P. S. Що цікаво, тепер старшенька заводить цей «тренд» серед своїх однолітків. #ностальжі . Стрибали так в дитинстві?" - поділилася емоціями ведуча.

Лілія Ребрик з сім'єю влаштувала веселі й активні ігри на вулиці (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Підписники Лілії оцінили позитив і енергію її родини та зазначили, що теж обожнювали цю гру.

Це дуже круто коли з сім'єю можна так розважитись

Ві - суперова, весела сімейка! Так тримати!!!

А до третьої висоти дострибали?

Класне розвага. Лиличка, ти стрибаєш як дівчинка.

Класно,яка ві весела сім'я, завжди з захопленням слідкую за вами

Улюблена гра,ми стрибали просто годинами

Я просто б і не сказала,що тато.У відмінній формі...всі ви

Супер, я зараз теж цим займуся !!!

Ностальгія

Це мега позитив, ви круті!!

А тато то взагалі бомба

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