Даша из Холостяк-10 "случайно" засветила пикантные формы в соблазнительном наряде (видео)

Даша покрасовалась в эффектном платье-боди
Проект Холостяк-10 на СТБ уже подходит к завершению. В прошлую пятницу, 8 мая прошел десятый выпуск, во время которого Холостяк Макс Михайлюк знакомился с семьями участниц. При этом Макс решил “обвести” девушек и познакомиться с их мамами в секрете от дочерей. Во время такой неожиданной встречи и бесед Макс узнал много нового и неожиданного о девушках. В результате Михайлюк полностью разочаровался в одной их своих фавориток - Кристина оказалась не до конца откровенна с холостяком. Девушка старалась всячески угодить его мнению, не показывая свой истинный характер. Как результат, проект покинула именно Кристина.
Теперь в шоу остались три участницы - Даша, Дана и Вика. Именно им предстоит еще более ожесточенная борьба за заветное предложение руки и сердца от Холостяка-10.
Тем временем Даша Ульянова показала фолловерам свой роскошный образ, в котором предстала во время десятой церемонии роз. Для появления перед Максом девушка выбрала оригинальный наряд с длинной юбкой-шлейфом. База платья - пикантное боди-корсет, оголяющее ее плечи. Одно плечо прикрыто пышным рукавом-буф. Талию подчеркивает массивный золотой пояс.
Волосы “холостячка” собрала в высокую прическу, выпустив пару прядей, что добавило образу романтичности. Макияж сделан с акцентом на выразительные глаза. А вот из украшений - золотой чокер и серьги.
“ОГРОМНОЕ спасибо всем за тёплые слова , которые мы до сих пор получаем )))) Я не хочу сейчас громких высказываний, но семья - это действительно самое ценное , что у у нас есть! В период карантина мы как никогда это понимаем. Вообщем слёзы да и только) обнимайте чаще своих близких”, - подписала одно из фото Даша.
Даша из Холостяк 10 во время церемонии роз в 10-м выпуске (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)
Фолловеры Даши поспешили засыпать ее приятными комментариями.
Скриншот комментариев: instagram.com/dasha_ulyanovaa
Напомним, ранее Холостяк-10 Макс Михайлюк показал, как выглядел в юности.