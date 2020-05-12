Даша из Холостяк-10 "случайно" засветила пикантные формы в соблазнительном наряде (видео)

Проект Холостяк-10 на СТБ уже подходит к завершению. В прошлую пятницу, 8 мая прошел десятый выпуск, во время которого Холостяк Макс Михайлюк знакомился с семьями участниц. При этом Макс решил “обвести” девушек и познакомиться с их мамами в секрете от дочерей. Во время такой неожиданной встречи и бесед Макс узнал много нового и неожиданного о девушках. В результате Михайлюк полностью разочаровался в одной их своих фавориток - Кристина оказалась не до конца откровенна с холостяком. Девушка старалась всячески угодить его мнению, не показывая свой истинный характер. Как результат, проект покинула именно Кристина.

Теперь в шоу остались три участницы - Даша, Дана и Вика. Именно им предстоит еще более ожесточенная борьба за заветное предложение руки и сердца от Холостяка-10.

Тем временем Даша Ульянова показала фолловерам свой роскошный образ, в котором предстала во время десятой церемонии роз. Для появления перед Максом девушка выбрала оригинальный наряд с длинной юбкой-шлейфом. База платья - пикантное боди-корсет, оголяющее ее плечи. Одно плечо прикрыто пышным рукавом-буф. Талию подчеркивает массивный золотой пояс.

Волосы “холостячка” собрала в высокую прическу, выпустив пару прядей, что добавило образу романтичности. Макияж сделан с акцентом на выразительные глаза. А вот из украшений - золотой чокер и серьги.

“ОГРОМНОЕ спасибо всем за тёплые слова , которые мы до сих пор получаем )))) Я не хочу сейчас громких высказываний, но семья - это действительно самое ценное , что у у нас есть! В период карантина мы как никогда это понимаем. Вообщем слёзы да и только) обнимайте чаще своих близких”, - подписала одно из фото Даша.

Даша из Холостяк 10 во время церемонии роз в 10-м выпуске (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)

Фолловеры Даши поспешили засыпать ее приятными комментариями.

Даша, ты была очень красивая на этой церемонии роз. Как королева!

Ти дуже красива

Очень крутые наряды в этом сезоне!

Болею с первой серии за вас)) как то сразу выделила вас.

Надеюсь, вы выиграете

ДАША, ты просто красотка Фигура - огонь. Прост, хочу сказать, что ты лучшая. Держу кулачки за тебя!

Я уже поняла, что холостяк выберет тебя - это сразу заметно было по поведению

Шикарный вид, просто потрясный

Дашулька, ты просто красавица!!!! Береги Макса и люби его крепко, он самый лучший и достоин верной спутницы по жизни!!

Платье просто бомба

Скриншот комментариев: instagram.com/dasha_ulyanovaa

Напомним, ранее Холостяк-10 Макс Михайлюк показал, как выглядел в юности.