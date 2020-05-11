Не узнать: Холостяк-10 Макс Михайлюк показал, как выглядел в юности

Фото: Макс Михайлюк (instagram.com/flymax305)

Герой романтичекого реалити умилил архивным фото с мамой

Главный герой 10 сезона романтического тв-шоу Холостяк Макс Михайлюк сейчас находится под пристальным вниманием - миллионы зрителей следят на телеэкране, как харизматичный пилот ищет свою любовь и спутницу жизни. Осталось уже не так долго, ведь в проекте продолжают участие всего лишь три девушки. В прошлом выпуске после Церемонии роз шоу покинула Кристина - по словам Холостяка, девушка не была с ним откровенной и попалась на обмане.

Неудивительно, что любые аспекты жизни Михайлюка интересуют поклонников. В честь Дня матери, который отмечается 10 мая, он порадовал фанов редким архивным фото со своей мамой, которое опубликовал в разделе сториз своего Instagram.

На снимке юный Макс сидит вместе с мамой за столиком в кафе, нежно обнимая ее. Будущий 10-й Холостяк одет в спортивный свитер и футболку, а его самая родная – в джинсовую куртку и кофту.

Фото: Макс Михайлюк с мамой (instagram.com/flymax305)

Невозможно не отметить поразительное сходство мамы и сына! А также то, как Михайлюк изменился со временем - из милого парнишки он превратился в харизматичного красавца-мужчину, за сердце которого теперь борются красотки на экране ТВ.

Позже холостяк показал показал еще один кадр с мамой, сделанный уже в наше время - на нем они позируют на фоне небольшого самолета.

Фото: Макс Михайлюк с мамой (instagram.com/flymax305)

Отметим, что в проекте Холостяк 10 остались Вика, Даша и Дана. Совсем скоро состоится долгожданный финал, где Максим сделает свой выбор и назовет имя избранницы.

Напомним, покинувшая шоу Холостяк 10 Кристина эмоционально прокомментировала свой уход и заявила, что ее чувства к Максу были настоящими. Однако девушка не смогла полностью открыться и довериться мужчине, что привело к тому, что он с ней попрощался. К слову, после этого она обратилась за помощью к психологу, который помог Кристине понять настоящие причины произошедшего и разобраться в себе.