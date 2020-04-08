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Дарю свои песни: в сети появился онлайн-концерт Насти Каменских

Lite » Новости шоу-бизнеса 08.04.2020 - 12:04
Дарю свои песни: в сети появился онлайн-концерт Насти Каменских
Настя Каменских (фото: пресс-служба)

Настя делится позитивом во время карантина

Мировая тенденция радовать поклонников на карантине онлайн-концертами не сбавляет обороты, и NK Настя Каменских вдохновляет и мотивирует своих поклонников не падать духом и наполняться позитивом. Ранее артистка провела атмосферный концерт в Инстаграм, который уже доступен для просмотра на канале YouTube.

Популярные треки певица исполнила в специальной музыкальной обработке.

«Сейчас очень важно быть оптимистом и настроиться на позитивную волну, важно сохранять спокойствие и быть осознанным. Настроиться поможет музыка. Хочу, чтобы каждый ваш день на карантине был особенным. Я - дарю вам хорошее настроение и свои песни, вы - оставайтесь дома», - отметила NK Настя Каменских.

NK-карантинник

Настя Каменских активно поддерживает и мотивирует своих подписчиков и всех, кто придерживается домашнего режима в условиях карантина. Так, певица провела атмосферный музыкальный вечер «NKкарантинник», показала на своем примере, как можно проводить день на карантине в новом выпуске NKblog, регулярно проводит на своей странице в Instagram в прямом эфире спортивные тренировки для своих подписчиков и выпустила креативный музыкальный скетч на тему карантина, где обратилась к своим поклонникам на 5 языках с призывом оставаться дома.

Напомним, Потап стал собачкой Каменских Мими для забавного челленджа.

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