ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Дарую свої пісні: у мережі з'явився онлайн-концерт Насті Каменських

Lite » Новини шоу-бізнесу 08.04.2020 - 12:04
Дарую свої пісні: у мережі з'явився онлайн-концерт Насті Каменських
Настя Каменських (фото: прес-служба)

Настя ділиться позитивом під час карантину

Світова тенденція радувати шанувальників на карантині онлайн-концертами не збавляє обертів, і NK Настя Каменських надихає і мотивує своїх шанувальників не падати духом і наповнюватися позитивом. Раніше артистка провела атмосферний концерт в Інстаграм, який вже доступний для перегляду на каналі YouTube.

Популярні треки співачка виконала в спеціальній музичній обробці.

«Зараз дуже важливо бути оптимістом і налаштуватися на позитивну хвилю, важливо зберігати спокій і бути свідомим. Налаштуватися допоможе музика. Хочу, щоби кожен ваш день на карантині був особливим. Я - дарую вам гарний настрій і свої пісні, ви - залишайтесь вдома», - зазначила NK Настя Каменських.

NK-карантинник

Настя Каменських активно підтримує і мотивує своїх підписників і всіх, хто дотримується домашнього режиму в умовах карантину. Так, співачка провела атмосферний музичний вечір «NKкарантинник», показала на своєму прикладі, як можна проводити день на карантині в новому випуску NKblog, регулярно проводить на своїй сторінці в Instagram в прямому ефірі спортивні тренування для своїх підписників і випустила креативний музичний скетч на тему карантину, де звернулася до своїх шанувальників 5-ма мовами із закликом залишатися вдома.

Нагадаємо, Потап став собачкою Каменських Мімі для забавного челленджу.

Настя Каменських показала лаштунки репетицій шоу Голос країни-10 Домашня кішечка: Настя Каменських зачарувала милим фото в піжамі
Новини України Настя Каменських
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся