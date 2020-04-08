Дарую свої пісні: у мережі з'явився онлайн-концерт Насті Каменських

Настя Каменських (фото: прес-служба)

Настя ділиться позитивом під час карантину

Світова тенденція радувати шанувальників на карантині онлайн-концертами не збавляє обертів, і NK Настя Каменських надихає і мотивує своїх шанувальників не падати духом і наповнюватися позитивом. Раніше артистка провела атмосферний концерт в Інстаграм, який вже доступний для перегляду на каналі YouTube.

Популярні треки співачка виконала в спеціальній музичній обробці.

«Зараз дуже важливо бути оптимістом і налаштуватися на позитивну хвилю, важливо зберігати спокій і бути свідомим. Налаштуватися допоможе музика. Хочу, щоби кожен ваш день на карантині був особливим. Я - дарую вам гарний настрій і свої пісні, ви - залишайтесь вдома», - зазначила NK Настя Каменських.

NK-карантинник

Настя Каменських активно підтримує і мотивує своїх підписників і всіх, хто дотримується домашнього режиму в умовах карантину. Так, співачка провела атмосферний музичний вечір «NKкарантинник», показала на своєму прикладі, як можна проводити день на карантині в новому випуску NKblog, регулярно проводить на своїй сторінці в Instagram в прямому ефірі спортивні тренування для своїх підписників і випустила креативний музичний скетч на тему карантину, де звернулася до своїх шанувальників 5-ма мовами із закликом залишатися вдома.

Нагадаємо, Потап став собачкою Каменських Мімі для забавного челленджу.