"Дарницкий пацан": Потап показал стильного сына-спортсмена

Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

Андрей позировал с баскетбольным мячом в руках

Потап обожает проводить активный досуг с сыном Андреем. У папы и мальчика имеется совместное увлечение – баскетбол. Артист часто публикует в сториз видео, на которых сын или он сам забрасывает мяч в кольцо, а также всегда хвалит 10-летнего спортсмена за его успехи на площадке.

На новом фото в Instagram рэпер показл фото Андрея в стильной кепке с мячом под мышкой. Мальчик одет в футболку, джинсовые шорты до колена и удобные кеды. На шее и руках у мальчика виднелись декоративные тату-надписи. Кстати, ранее Потап уже показывал фото сына с рисунками на коже, забавно подписав снимок: "Папа работает рэпером".

В этот раз продюсер был еще более лаконичным. "Андреас с кепке", - оставил он комментарий под фото сына английскими буквами.

Фото: сын Потапа Андрей (instagram.com/realpotap)

Поклонники Потапа оценили кадр по достоинству. Они посчитали Андрея стильным и крутым парнем, а также отметили его внешнее сходство с мамой и бывшей женой рэпера Ириной Горовой.

"Красавчик!", "Ух ты! Какой парень", "На маму похож", "Ему идет", "Очень классный", "Крутой малый!", "Татухи настоящие?", "Стильно", "Дарницкий пацан", "Красивый мальчик!", "Какой красивый ребенок. Леша, еще девочку вам надо!" - писали комментаторы.

Скриншот комментариев

Кстати, жена Потапа, певица Настя Каменских сейчас находится в Баку, куда приехала выступить на фестивале "Жара". Она показала дерзкий сценический образ в розовом платье с анималистическим принтом и засветилась в компании своего коллеги без кольца на пальце.

Также Настя Каменских показала яркое фото с эффектной Надей Дорофеевой. Певица отправили в камеру воздушные поцелуи для поклонников.

К слову, как стало известно, Потап и Настя Каменских оказались официально расписанными задолго до масштабной публичной свадьбы.