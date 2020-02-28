Дантес целовался с другой на глазах Дорофеевой на съемках "Лиги смеха 6" (фото)

На днях в столице прошли записи первых игр Шестого сезона «Лиги смеха». В них принимали участие 14 команд со своими тренерами. Как сложились тандемы в этом году, телезрители смогут узнать уже 6 марта, в 20:15 – именно в этот день состоится грандиозный эфир на «1+1» гала-концерта фестиваля «Лиги смеха». В этот пятничный, предпраздничный вечер покажут сразу две части игры, после которой и станет известно, с какими командами звездные тренеры будут штурмовать Шестой сезон и бороться за Чемпионский титул.

Напомним, главное новшество этого сезона – это появление в судейских креслах новых тренеров. А именно – Наталии Могилевской и Владимира Дантеса. Кроме того, в проект после годового перерыва вернулась и Надя Дорофеева. Компанию им составили тренеры прошлых сезонов – Станислав Боклан, Юрий Ткач, Игорь Ласточкин и Гарик Бирча.

На съемках, которые состоялись на этой неделе, звездные тренеры уже успели продемонстрировать свой актерский потенциал и удивить мастерством перевоплощения. Так, дебютантка этого сезона Наталья Могилевская уже своим первым выходом на сцену вызвала фурор, появившись перед зрителями в образе брутальной гангстерши с африканской завивкой и увеличенными ягодицами.

Наталья Могилевская в неожиданном образе

Шоумен Юрий Ткач решил удивить публику еще больше – и в одной из миниатюр постебался над известной экоактивисткой Гретой Тунберг, примерив на себя парик с косичками. А его коллега по команде «Днепр» Игорь Ласточкин решил удивить своего друга и в рамках выступления с одной из своих команд подарил ему целую ванную поп-корна! В шоке были все, особенно народный артист Станислав Боклан. Правда, ему тоже досталось – во время игры один из участников его команды сначала брызнул ему в лицо водой, а потом принялся ее с него же пить. А вот Гарик Бирча прямо во время выступления сделает неожиданное признание – оказывается, актер ситкомов нашел себе новую пассию, и ею стала одна из актрис «Лиги смеха»!

Что касается звездного семейства, которое в этом проекте будет соревноваться друг с другом в составах разных команд, удивлять они будут действительно по-взрослому. Что говорить, если Дантес зацелует одну из девушек прямо на глазах своей жены Нади Дорофеевой.

Поцелуй Дантеса с другой

Надя Дорофеева

Напомним, фишкой нового сезона «Лиги смеха» – совместного проекта студий «Квартал 95» и Drive Production – станет появление команды-джокера. Это будет сюрприз в первую очередь для зрителей. В каждой из игр состав команды будет полностью меняться. Кто из тренеров рискнет и возьмет себе в подопечные такую «темную лошадку», узнаем уже после эфира Гала-концерта фестиваля «Лиги смеха» 6 марта, в 20:15 на канале «1+1».

Напомним, ранее Надя Дорофеева сверкнула "бесконечными" ногами в боксерских шортах.