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Надя Дорофеева в кокетливом топе на одно плечо покорила трендовым луком на весну-2020

Lite » Мода 28.02.2020 - 13:57
Надя Дорофеева в кокетливом топе на одно плечо покорила трендовым луком на весну-2020
Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Дорофеева, как обычно, на пике стиля

Надя Дорофеева - признанная модница украинского шоу-бизнеса. Солистка группы “Время и Стекло” одной из первых тестирует новые тренды и бьюти-новинки. А также и сама не против экспериментировать, задавая “модные челленджи”. На днях украинская певица показала очередной стильный образ на весну 2020. К которому однозначно следует присмотреться.

Это на сцене или в клипах Дорофеева появляется в пикантных нарядах - экстремально облегающих платьях или ультра коротких юбках. А вот в повседневной жизни Надя выбирает спортивный кэжуал. Также Дорофеева - большая фанатка стиля спорт-шик. Отметим, что стиль спорт-шик - тренд весны-лета 2020 по итога Украинской недели моды SS-2020.

Надя Дорофеева в кокетливом топе на одно плечо покорила трендовым луком на весну-2020

Новый образ Нади Дорофеевой (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Новый образ певицы также соответствует ее вкусам. На своей instagram-страничке Дорофеева опубликовала фото, на котором позирует в стильном образе в голубых тонах. На Наде - удобные штаны небесного оттенка с завышенной талией. Вместо ремешка - веревка. В центре внимания также объемная пуховая куртка синего цвета. Талию подчеркивает белоснежный топ, кокетливо приспущенный с одного плеча. На ножках - удобные белые кеды. Из аксессуаров - золотая подвеска и солнцезащитные очки.

“Новый день”, - лаконично подписала фото солистка “Время и Стекло”. Надя лишь уточнила, что вещи - от ее модного бренда.

К слову, несмотря на идеальную фигуру длинноногая красотка зачастую предпочитает прятать ее под объемными оверсайз-вещами.

Ранее Дорофеева неоднократно показывала объемные луки на каждый день. И раз за разом под подобными фото поклонники предполагают, что Надя беременна.

Надя Дорофеева в кокетливом топе на одно плечо покорила трендовым луком на весну-2020

Надя Дорофеева в кокетливом топе на одно плечо покорила трендовым луком на весну-2020

Надя Дорофеева в кокетливом топе на одно плечо покорила трендовым луком на весну-2020

Стильная Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Напомним, ранее Надя Дорофеева сверкнула "бесконечными" ногами в боксерских шортах.

Маша Ефросинина поразила стройными ножками и изящной фигурой в эффектном наряде Мелания Трамп удивила неожиданно дерзким образом в джинсах и грубых ботинках
Новости Украины Надя ДорофееваВремя и Стеклообраз
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