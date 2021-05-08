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Данилко внезапно "зажег" в киевском клубе в дуэте с Ткачем: яркое видео

Новина українською → Киев, Суббота 08 мая 2021 19:43
Данилко внезапно "зажег" в киевском клубе в дуэте с Ткачем: яркое видео Фото: Верка Сердючка (facebook.com/VerkaSerduchka.Official)
Автор: Владимир Костырин

Андрей Данилко после слухов о серьезной болезни и спустя определенную паузу "затишья" зажег в образе Верки Сердючки на сцене одного из клубов в Киеве, спев дуэтом с юмористом и актером Юрием Ткачом, вызвав бурные аплодисменты публики.

Видео выступления 8 мая опубликовал комик в своем Instagram.

Ткач признался, что так сбылась его мечта, ведь шоумен "ждал этой встречи 20 лет".

Дело в том, что свою первую в жизни пародию Юрий сделал именно на Верку Сердючку.

И вот теперь Данилко исполнил фрагмент хита "Я рождена для любви" вместе с Ткачем... и многими зрителями в зале, которые с восторгом встретили такой неожиданный дуэт. За артистами виднелись участники группы VERKA SERDUCHKA.

"Юра, специально для тебя", - отметила звезда, а припев песни слегка подправила на "А ты рожден для любви...". И в конце пожелав Ткачу счастья.

"Благодаря тебе, Верка Сердючка, мечты сбываются!" - подписал Юрий видео.

Видео: Андрей Данилко в образе Верки Сердючки спел с Юрием Ткачем дуэтом

В сети импровизированный дуэт Сердючки и Ткача вызвал массу позитивных комментариев:

  • Две звезды на одной сцене
  • Это бомбезно!!! Обожаю вас обох! Вы два мегаПозитивчика! Вы как воздух для нас, простых людей! Супер! Сделайте дуэт какой-то, чтобы порвало всех! Я знаю, вы можете замутить шедевр! Люблю вашу мега креативную и искреннюю душу!
  • Мои любимые артисты вместе, это сказка. Вы лучшие
  • Круть!
  • Клевые!
  • Вера Ткач.

Напомним, перед этим в апреле менеджмент Данилко раскрыл карты о "страшной болезни" артиста, и объяснил, что со здоровьем звезды.

Ранее сообщалось, что Данилко купил еще одну квартиру на Крещатике, которая обошлась ему в около 350 тыс. долларов.

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