Данилко внезапно "зажег" в киевском клубе в дуэте с Ткачем: яркое видео
Андрей Данилко после слухов о серьезной болезни и спустя определенную паузу "затишья" зажег в образе Верки Сердючки на сцене одного из клубов в Киеве, спев дуэтом с юмористом и актером Юрием Ткачом, вызвав бурные аплодисменты публики.
Видео выступления 8 мая опубликовал комик в своем Instagram.
Ткач признался, что так сбылась его мечта, ведь шоумен "ждал этой встречи 20 лет".
Дело в том, что свою первую в жизни пародию Юрий сделал именно на Верку Сердючку.
И вот теперь Данилко исполнил фрагмент хита "Я рождена для любви" вместе с Ткачем... и многими зрителями в зале, которые с восторгом встретили такой неожиданный дуэт. За артистами виднелись участники группы VERKA SERDUCHKA.
"Юра, специально для тебя", - отметила звезда, а припев песни слегка подправила на "А ты рожден для любви...". И в конце пожелав Ткачу счастья.
"Благодаря тебе, Верка Сердючка, мечты сбываются!" - подписал Юрий видео.
Видео: Андрей Данилко в образе Верки Сердючки спел с Юрием Ткачем дуэтом
В сети импровизированный дуэт Сердючки и Ткача вызвал массу позитивных комментариев:
- Две звезды на одной сцене
- Это бомбезно!!! Обожаю вас обох! Вы два мегаПозитивчика! Вы как воздух для нас, простых людей! Супер! Сделайте дуэт какой-то, чтобы порвало всех! Я знаю, вы можете замутить шедевр! Люблю вашу мега креативную и искреннюю душу!
- Мои любимые артисты вместе, это сказка. Вы лучшие
- Круть!
- Клевые!
- Вера Ткач.
Напомним, перед этим в апреле менеджмент Данилко раскрыл карты о "страшной болезни" артиста, и объяснил, что со здоровьем звезды.
Ранее сообщалось, что Данилко купил еще одну квартиру на Крещатике, которая обошлась ему в около 350 тыс. долларов.