Данилко раптово "запалив" у київському клубі в дуеті з Ткачем: яскраве відео
Андрій Данилко після чуток про серйозну хворобу і через певну паузу "затишшя" запалив в образі Вєрки Сердючки на сцені одного з клубів у Києві, заспівавши дуетом з гумористом і актором Юрієм Ткачем, викликавши бурхливі оплески публіки.
Відео виступу 8 травня опублікував комік у своєму Instagram.
Ткач зізнався, що так збулася його мрія, адже шоумен "чекав цієї зустрічі 20 років".
Річ у тім, що свою першу в житті пародію Юрій зробив саме на Вєрку Сердючку.
І ось тепер Данилко виконав фрагмент хіта "Я рождена для любви" разом з Ткачем... і багатьма глядачами в залі, які із захопленням зустріли такий несподіваний дует. За артистами виднілися учасники групи VERKA SERDUCHKA.
"Юра, спеціально для тебе", - зазначила зірка, а приспів пісні злегка підправила на "А ти народжений для любові...". І в кінці побажавши Ткачу щастя.
"Завдяки тобі, Вєрка Сердючка, мрії збуваються!"- підписав Юрій відео.
Відео: Андрій Данилко в образі Вєрки Сердючки заспівав з Юрієм Ткачем дуетом
У мережі імпровізований дует Сєрдючки і Ткача викликав масу позитивних коментарів:
- Дві зірки на одній сцені
- Це бомбезно!!! Обожнюю вас обох! Ви два мегаПозитивчики! Ви як повітря для нас, простих людей! Супер! Зробіть дует якийсь, щоб порвало всіх! Я знаю, ви можете замутити шедевр! Люблю вашу мега креативну і щиру душу!
- Мої улюблені артисти разом, це казка. Ви найкращі
- Круть!
- Кльові!
- Вєра Ткач.
Нагадаємо, перед цим у квітні менеджмент Данилка розкрив карти про "страшну хворобу" артиста, і пояснив, що зі здоров'ям зірки.
Раніше повідомлялося, що Данилко купив ще одну квартиру на Хрещатику, яка обійшлася йому в близько 350 тис. доларів.