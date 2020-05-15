Дан Балан впервые спел на украинском — с победительницей шоу Голос країни-9 Оксаной Мухой

15 мая состоялась премьера нового клипа тренера вокального шоу "Голос країни" Дана Балана на песню "Треба", которая стала своеобразным социальным проектом под названием #ВСЕПРОБАЧАТИ.

Тренер вокального шоу "Голос країни" Дан Балан представил клип на песню #всепробачати. Артист специально написал песню на украинском языке для дуэта с Оксаной, ее любовь к украинской культуре вдохновила звездного тренера к написанию первой песни на украинском языке. После завершения проекта и творческих поисков в течение года артист презентовал композицию уже в новом звучании и аранжировке: "Прощать надо все - не для кого-то, а для себя. Прощение - это исцеление, отпуская свою боль, мы освобождаем место для любви. И совсем неважно впустите вы к своей жизни снова этого человека или нет. Это и есть главный месседж проекта #всепробачати", - говорит Дан Балан.

Музыкальный клип на песню #всепробачати стал первой режиссерской работой артиста. Работа над клипом переросла в своеобразный социальный проект, главная цель которого показать, как боль обид переходит в радость прощения. В течение двух месяцев команда артиста занималась поиском реальных историй людей, которые не виделись годами и скрывали обиды, не решаясь сделать первый шаг навстречу друг другу.

Победительница девятого сезона вокального шоу "Голос країни" Оксана Муха призналась, что после участия в вокальном шоу поддерживала связь со своим тренером: "Весь год, прошедший после нашей победы в «Голосі країни», мы с Даном были на связи и в творческом поиске. В прошлом году летом я была специальной гостьей большого тура по Украине. А сейчас, наконец, - наша такая долгожданная и желанная премьера. Это первый музыкальный результат нашего сотрудничества - песня #ВСЕПРОБАЧАТИ, которую ранее слушатели слышали под названием «Треба». Для меня это был очень интересный опыт в работе: Дан нашел новую для меня манеру пения, я впервые снялась в таком масштабном видеоклипе. Надеюсь, это первый, но далеко не последний наш совместный проект. Ведь идей много, а главное - музыку мы чувствуем и воспринимаем одинаково, у нас одинаковые ценности и взгляды ", - отметила Оксана.

Напомним, победителем десятого юбилейного сезона вокального шоу "Голос країни" стал подопечный из команды Тины Кароль, народный любимец Роман Сасанчин.