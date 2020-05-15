Дан Балан вперше заспівав українською — з переможницею шоу Голос країни-9 Оксаною Мухою

15 травня відбулася прем'єра нового кліпу тренера вокального шоу "Голос країни" Дана Балана на пісню "Треба", яка стала своєрідним соціальним проектом під назвою #ВСЕПРОБАЧАТИ.

Тренер вокального шоу “Голос країни” Дан Балан презентував кліп на пісню #всепробачати. Артист спеціально написав пісню українською мовою для дуету з Оксаною. Саме її любов до української культури надихнула зіркового тренера до написання першої пісні українською мовою. Після завершення проекту та творчих пошуків протягом року артист презентував композицію вже у новому звучанні та аранжуванні: “Пробачати треба все - не для когось, а для себе. Пробачення - це зцілення, відпускаючи свій біль, ми звільняємо місце для любові. І зовсім неважливо чи впустите ви до свого життя знову цю людину, чи ні. Це і є головний меседж проекту #всепробачати” - каже Дан Балан.

Музичний кліп на пісню #всепробачати став першою режисерською роботою артиста. Робота над кліпом переросла у своєрідний соціальний проект, головна мета якого показати, як біль образ переходить у радість пробачення. Протягом двох місяців команда артиста займалася пошуком реальних історій людей, які не бачились роками та приховували образи, не наважуючись зробити перший крок на зустріч один одному.

Переможниця дев’ятого сезону вокального шоу “Голос країни” Оксана Муха зізналася, що після участі у вокальному шоу підтримувала зв’язок зі своїм тренером: “Увесь рік, який минув після нашої перемоги у «Голосі країни», ми із Даном на постійному зв’язку і у творчому пошуку. Торік влітку я була спеціальною гостею його великого туру Україною. А зараз, нарешті, – наша така довгоочікувана і бажана прем’єра. Це перший музичний результат нашої співпраці – пісня #ВСЕПРОБАЧАТИ, яку раніше слухачі чули під назвою «Треба». Для мене це був дуже цікавий досвід в роботі: Дан знайшов нову для мене манеру співу, я вперше знялася у такому масштабному відеокліпі. Маю надію, це перший, але далеко не останній наш спільний проект. Адже ідей є багато, а головне – музику ми відчуваємо і сприймаємо однаково, у нас однакові цінності і погляди” - зазначила Оксана.

Нагадаємо, переможцем десятого ювілейного сезону вокального шоу "Голос країни" став підопічний з команди Тіни Кароль, народний улюбленець Роман Сасанчин.