Дама с собачкой: Даша Астафьева умилила необычной фотосессией

Певица позировала с любимой собакой Чичико
Певица, актриса, модель и бывшая звезда "Плейбоя" Даша Астафьева известна своей любовью к откровенным съемкам - она без стеснения обнажается на камеру и демонстрирует свою роскошную фигуру. Пикантными кадрами артистка регулярно делится на своей страничке в Instagram, будоража подписчиков. Однако на этот раз красотка предстала в совершенно другом амплуа.
Даша поделилась милыми и трогательными кадрами из новой фотосессии для украинского глянца, на которых она позировала со своей любимой собакой породы сиба-ину по кличке Чичико.
Астафьева примерила вязаное белое платье по фигуре и черные колготки в сетку, а песика нарядила в похожий наряд - белый "свитерок".
Фото: Даша Астафьева и ее собака Чичико (instagram.com/da_astafieva)
Певица и ее любимец позировали на деревянной скамейке - на одном из фото она нежно обнимает Чичико, а на другой тот забавно "дает ей пять".
Фото: Даша Астафьева и ее собака Чичико (instagram.com/da_astafieva)
Фолловеры Даши поспешили оставить множество умиленных комментариев.
Скриншот комментариев (instagram.com/da_astafieva)
Напомним, чувственная Даша Астафьева обнажила грудь на откровенных фото. Полуобнаженная певица едва покрылась обрезом белоснежной ткани.
Ранее Даша Астафьева взбудоражила сеть аппетитными формами в черном облегающем платье.
Также Даша Астафьева внезапно проехалась в метро, вызвав недоумение в сети.