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Дама с собачкой: Даша Астафьева умилила необычной фотосессией


Певица позировала с любимой собакой Чичико

Певица, актриса, модель и бывшая звезда "Плейбоя" Даша Астафьева известна своей любовью к откровенным съемкам - она без стеснения обнажается на камеру и демонстрирует свою роскошную фигуру. Пикантными кадрами артистка регулярно делится на своей страничке в Instagram, будоража подписчиков. Однако на этот раз красотка предстала в совершенно другом амплуа.

Даша поделилась милыми и трогательными кадрами из новой фотосессии для украинского глянца, на которых она позировала со своей любимой собакой породы сиба-ину по кличке Чичико.

Астафьева примерила вязаное белое платье по фигуре и черные колготки в сетку, а песика нарядила в похожий наряд - белый "свитерок".

Фото: Даша Астафьева и ее собака Чичико (instagram.com/da_astafieva)

Певица и ее любимец позировали на деревянной скамейке - на одном из фото она нежно обнимает Чичико, а на другой тот забавно "дает ей пять".

Фото: Даша Астафьева и ее собака Чичико (instagram.com/da_astafieva)

Фолловеры Даши поспешили оставить множество умиленных комментариев.

  • Дама с собачкой
  • Какие вы красивые. Чичико такой нарядный
  • Дашулька красотулька, а собачка просто улет!!
  • І я такого песика хочу :-)
  • Вы просто неперевершені з Чічіко
  • Даст же Бог красоту человеку! Какую бы прическу Даша не сделала всё ей идёт!Обожаю красивых людей!
  • Любимые
  • Во,это друг)
  • Как красиво!!! Милашки
  • Шикарное фото)
  • Как нежно... 
  • Самые прекрасные собакены
  • Боже какая прелесть)
  • Ну это же невозможно! любовь с первого взгляда
  • Тебе идет такая прическа)
 

Скриншот комментариев (instagram.com/da_astafieva)

Напомним, чувственная Даша Астафьева обнажила грудь на откровенных фото. Полуобнаженная певица едва покрылась обрезом белоснежной ткани. 

Ранее Даша Астафьева взбудоражила сеть аппетитными формами в черном облегающем платье.

Также Даша Астафьева внезапно проехалась в метро, вызвав недоумение в сети.

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