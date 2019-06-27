Дама з собачкою: Даша Астаф'єва замилувала незвичайною фотосесією

Співачка позувала з коханим собакою Чічіко
Співачка, актриса, модель і колишня зірка "Плейбою" Даша Астаф'єва відома своєю любов'ю до відвертих зйомок - вона без сорому оголюється на камеру і демонструє свою розкішну фігуру. Пікантними кадрами артистка регулярно ділиться на своїй сторінці в Instagram, розбурхуючи підписників. Однак на цей раз красуня постала в зовсім іншому амплуа.
Даша поділилася милими і зворушливими кадрами з нової фотосесії для українського глянцю, на яких вона позувала зі своєю улюбленою собакою породи сіба-іну на прізвисько Чічіко.
Астаф'єва приміряла біле в'язане плаття по фігурі і чорні колготки в сітку, а песика одягла в схожий наряд - білий "светрик".
Фото: Даша Астаф'єва та її собака Чичико (instagram.com/da_astafieva)
Співачка і її улюбленець позували на дерев'яній лавці - на одному з фото вона ніжно обіймає Чічіко, а на іншій той забавно "дає їй п'ять".
Фото: Даша Астаф'єва та її собака Чичико (instagram.com/da_astafieva)
Фолловери Даші поспішили залишити безліч зворушених коментарів.
Скріншот коментарів (instagram.com/da_astafieva)
Нагадаємо, чуттєва Даша Астаф'єва оголила груди на відвертих фото. Напівоголена співачка ледь покрилася обрізом білосніжної тканини.
Раніше Даша Астаф'єва розбурхала мережу апетитними формами в чорній відвертій сукні.
Також Даша Астаф'єва раптово проїхалася в метро, викликавши подив у мережі.