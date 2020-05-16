Дала установку: Вика из Холостяк-10 рассказала о решении после расставания с Максом Михайлюком

Холостяк-10 Макс Михайлюк близок к финальному выбору спутницы жизни. Так, в 11 выпуске проекта он пригласил трех оставшихся участниц Вику, Дану и Дашу в свой родной город - Одессу. Он прошелся по улочках Южной Пальмиры, посетил любимые места и ,конечно же, познакомил потенциальных невест со своими родными. После знакомства с родителями Макса проект покинула Вика. Девушка дала волю слезам лишь в авто, вспоминая теплые и трепетные моменты общения с холостяком. На своей странице в Instagram она поделилась эмоциями, которые испытала в момент расставания.

На Церемони роз она появились в изумрудном платье с корсетным лифом, украшенным камнями – наряд выгодно подчеркнул достоинства ее вигуры. А макияж соотвествовал образу Вики. И хоть родителям Макса потенциальная невеста приглянулась, сам холостяк посчитал, что она была не до конца открытой с ним. Он провел Вику до авто и попрощался с ней.

На своей страничке в Instagram девушка написала, что счастливого конца в ее истории отношений с Максом не случилось. Путь напроекте стал для нее огромным жизненным опытом, ей сложно было осознать то, что их пути разошлись, а надежды на совместное будущее – рухнули.

Вика из Холостяк-10 (фото: instagram.com/gala_vikki)

"Поделюсь с вами теми чувствами, что я, когда уходила. Мне было тогда очень тяжело что-то говорить, было все как в тумане на тот момент, просто не хотела принимать то, что это конец нашей истории! И только в машине эмоции взяли верх и та боль, что внутри, вылилась слезами... Меня ранили, но я продолжаю жить! И как сказал мне один очень хороший человек потом: "Ты обязательно будешь счастливая, слышишь!" Тогда это с трудом воспринималось так, как эмоции и разбитое состояние блокировало эту фразу. Но спустя некоторое время, я для себя осознала и дала себе установку - этим славам обязательно место быть в моей жизни! И как бы трудно не было, и какие кошки на душе не скребли бы - это 100 % инфа!" - заверила Вика.

Ранее Вика из Холостяк-10 поделилась эксклюзивным фото с Максом Михайлюком из своего личного архива.