Дала установку: Віка з Холостяк-10 розповіла про рішення після розставання з Максом Михайлюком

Холостяк-10 Макс Михайлюк близький до фінального вибору супутниці життя. Так, 11 випуску проекту він запросив трьох учасниць Віку, Дану і Дашу в своє рідне місто - Одесу. Він пройшовся по вуличках Південної Пальміри, відвідав улюблені місця і ,звичайно ж, познайомив потенційних наречених зі своїми рідними. Після знайомства з батьками Макса проект покинула Віка. Дівчина дала волю сльозам лише в авто, згадуючи теплі і трепетні моменти спілкування з холостяком. На своїй сторінці в Instagram вона поділилася емоціями, які відчула у момент розставання.

На Церемонії троянд вона з'явилися в смарагдовому сукню з корсетною ліфом, прикрашену каменями – вбрання вигідно підкреслив гідності її віґури. А макіяж соотвествовал образу Вікі. І хоч батькам Макса потенційна наречена сподобалася, сам холостяк порахував, що вона була не до кінця відкритою з ним. Він провів Віку до авто і попрощався з нею.

На своїй сторінці в Instagram дівчина написала, що щасливого кінця в її історії відносин з Максом не сталося. Шлях напроекте став для неї величезним життєвим досвідом, їй важко було усвідомити те, що їх шляхи розійшлися, а надії на спільне майбутнє перетворилися на руїну..

Віка з Холостяк-10 (фото: instagram.com/gala_vikki)

"Поділюся з вами тими почуттями, що я, коли йшла. Мені було тоді дуже важко щось говорити, все було як в тумані на той момент, просто не хотіла приймати те, що це кінець нашої історії! І тільки в машині емоції взяли верх і той біль, що всередині, вилилася сльозами... Мене поранили, але я продовжую жити! І як сказав мені один дуже хороший чоловік потім: "Ти обов'язково будеш щаслива, чуєш!" Тоді це важко сприймалося так, як емоції і розбите стан блокувала цю фразу. Але через деякий час, я для себе усвідомила і дала собі установку - цими словами обов'язково місце в моєму житті! І як би важко не було, і які кішки на душі не шкребли б - це 100 % інфа!" - запевнила Віка.

Раніше Віка з Холостяк-10 поділилася ексклюзивним фото з Максом Михайлюком зі свого особистого архіву.