С чужим человеком: Вера Брежнева сделала неожиданное признание о старшей дочери

Вера Брежнеа на карантине решила часто радовала поклонников семейными кадрами – она записала несколько видео с мужем Константином Меладзе, который редко появляется в ее ленте instagram. В последнем ролике можно увидеть младшую дочь певицы – Сару. Семейное трио дурачиться на камеру, примерив смешные "маски". Во время прямого эфира с российским Vogue артистка рассказала о взаимотношениях с дочками и мужем и призналась, каким образом приучает близких к ЗОЖ.

По словам Веры, старшая дочь осталась и проводит карантин в США. "Для нас нормально видеозвонок от часа и больше", - признается артистка.

"Я верю в то, что мы подаем пример детям. Но это не всегда получается идеально. У младшей дочери режим подражания работает больше. Потому что Соня когда росла, я много гастролировала, и она меня не слишком много видела, чтобы учится у меня на регулярной основе. Но даже в то редкое время она многие вещи понимала. И это все равно в ее фундамент тоже вкладывалось", - считает певица.

Фото: Вера Брежнева и Соня Киперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

Ртистка рассказала, что ее старшая дочь не сразу осознала важность ЗОЖ. Ведь в США ее подстерегали соблазны.

"Она 4 год живет в Америке и там очень сложно с правильным питанием, потому что там фаст-фуд превалирует. И она попала в водоворот вкусной пищи, которая быстро делается, хорошо пахнет, и мне очень сложно ей было что-то объяснить на своем примере или не на своем… Но самое приятное, что сейчас, в 19 лет, она говорит: "ты была права" или "я только что сделала тренировку!" И тут я понимаю, что оно чуть позднее, но дошло. Семя, которое я в нее посадила, проросло", - порадовалась певица.

Во время карантина Соня призналась маме, что решила покрасить волосы. "У меня сердце кровью обливается – она же блондинка, я темне, чем она. И она краситься в темно-коричныевый цвет, который у меня с ней не ассоциируется. Я на нее смотрю – ощущение, что я с чужим человеком разговариваю. Но я если говорить об экспериментах, то пусть лучше волосы. Волосы – не зубы – отрастут", - философски рассуждает звезда.

Фото: Соня Киперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

Сара рядом с мамой. Девочка очень активная и даже занимается онлайн физкультурой, любит гулять с мамой или одна. "Ей нравиться это движение плюс питание. С Сарой мне легче, она смотрит на то, что ем я. И я не покупаю домой вредных продуктов. Иногда муж с Сарой заговорщецки делают это сами, но их запасов не хватает надолго", - смеется Вера.

К Константину у Веры особый подход. "Я не буду говорить взрослому мужчине, что ему есть. Но я предлагаю всегда ему выбор. Например, он любит салаты, но я стараюсь, чтобы они были здоровые: без майонеза и жирных соусов", - признается певица.

Ранее старшая дочь Веры Брежневой Соня Киперман жестко ответила недоброжелателям и критикам в сети.