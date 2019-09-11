Чувствовать опору: Ризатдинова и Прохоров объяснили выбор композиции для третьего эфира Танцы со звездами 2019

Третий эфир шоу Танцы со звездами 2019 все еще активно обсуждают в сети. Напомним, что проект покинула пара Серега – Аделина, с чем не согласен Влад Яма. А вот лидерами шоу и любимцами публики снова стали Анна Ризатдинова и Александр Прохоров. Пара получила от членов жюри 28 баллов!

Под песню Кристины Соловей “Тримай мене міцно одною рукою" Ризатдинова и Прохоров исполнила нежный, чувственный и воздушный вальс, посвятив свой номер возвращению украинских героев. Сложный и эмоционально насыщенный танец был исполнен с необычайной легкостью и мастерством, на которое не смогла повлиять даже травма украинкой спортсменки (еще перед вторым эфиром Ризатдинова повредила во время репетиций ребро)

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров – Венский вальс

Анна и Александр решили танцевать именно вальс, чтобы уменьшить нагрузку на Анну из-за травмы ребра на прошлом эфире. Оказалось, что вальс иногда может быть сложнее быстрых танцев и требует ничуть не меньшей подготовки и сил. Но несмотря на все препятствия, пара великолепно справилась с заданием и получила самые высокие, а также горячую поддержку зрителей.

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров (фото: пресс-служба)

По словам самой Анны, изначально к выбору музыкального сопровождения она отнеслась с настороженностью, но после начала репетиций все изменилось: "Эта песня полностью отражает мое внутреннее состояние, мне очень хочется чувствовать опору, сильное плечо и поддержку. Я танцую, слушаю слова песни, и на глазах выступают слезы"

Детали нежного номера Анны и Александра (фото: пресс-служба)

Член жюри, хореограф Франциско Гомес признался, что благодаря выступлению Анны и Александра, он снова влюбился в вальс, хотя и не очень любит этот стиль танцев. Екатерина Кухар выразила свое восхищение "десяткой", а вот Влад Яма снова пожелал паре более ярких эмоций на паркете.

Напомним, ранее Ризатдинова призналась в чувствах к партнеру по Танцы со звездами 2019. По словам спортсменки, она нашла на проекте настоящего друга.