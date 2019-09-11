Відчувати опору: Різатдінова і Прохоров пояснили вибір композиції для третього ефіру Танці з зірками 2019

Третій ефір шоу Танці з зірками 2019 все ще активно обговорюють в мережі. Нагадаємо, що проект залишила пара Серьога – Аделіна, з чим не згоден Влад Яма. А от лідерами шоу і улюбленцями публіки знову стали Анна Різатдінова та Олександр Прохоров. Пара отримала від членів журі 28 балів!

Під пісню Христини Соловей “Тримай мене міцно одною рукою" Різатдінова і Прохоров виконала ніжний, чуттєвий і повітряний вальс, присвятивши свій номер поверненню українських героїв. Складний та емоційно насичений танець був виконаний з надзвичайною легкістю й майстерністю, на яке не змогла вплинути навіть травма українкою спортсменки (ще перед другим ефіром Різатдінова пошкодила під час репетицій ребро)

Анна Різатдінова та Олександр Прохоров – Віденський вальс

Анна та Олександр вирішили танцювати саме вальс, щоб зменшити навантаження на Анну через травму ребра на минулому ефірі. Виявилося, що вальс іноді може бути складніше швидких танців і вимагає нітрохи не меншої підготовки і сил. Але незважаючи на всі перешкоди, пара чудово впоралася із завданням і отримала найвищі, а також гарячу підтримку глядачів.

Анна Різатдінова та Олександр Прохоров (фото: прес-служба)

За словами самої Анни, споконвічно до вибору музичного супроводу вона поставилася насторожено, але після початку репетицій все змінилося: "Ця пісня повністю відображає мій внутрішній стан, мені дуже хочеться відчувати опору, сильне плече і підтримку. Я танцюю, слухаю слова пісні, і на очах виступають сльози"

Деталі ніжного номери Анни та Олександра (фото: прес-служба)

Член журі, хореограф Франциско Гомес зізнався, що завдяки виступу Ганни та Олександра, він знову закохався у вальс, хоча і не дуже любить цей стиль танців. Катерина Кухар висловила своє захоплення "десяткою", а ось Влад Яма знову побажав парі більш яскравих емоцій на паркеті.

Нагадаємо, раніше Різатдінова зізналася в почуттях до партнера по Танці з зірками 2019. За словами спортсменки, вона знайшла на проекті справжнього друга.