Чувственная Астафьева взволновала сексуальными изгибами тела в облегающем платье

Певица порадовала фанатов кадрами из новой фотосессии
Даша Астафьева как никто умеет восхитить откровенными фото - артистка умеет позировать так, что получается пикантно, но в то же время не вульгарно или пошло. Певица и модель порадовала поклонников эффектными кадрами из новой фотосессии, которыми поделилась на своей странице в Instagram.
Даша позировала в облегающем черном платье необычного кроя - оно оголило одно плечо и всю спину красотки. Она дополнила образ туфлями на каблуке. Астафьева позировала у стены, принимая чувственные позы и демонстрируя сексуальные изгибы своего роскошного тела.
Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)
Кроме фото, артистка также показала и видео съемочного процесса.
"Можно, я буду такой, какая есть в свои 33... С морщинами, от которых без ума, потому что каждая из них сделала меня мудрее и лучше. С седыми волосками, которым улыбаются такие же как и я, маленькие девочки, поседевшие почти полностью в 16, неуспевающие закрашивать эти предательские пробелы. С грустным всегда взглядом, как бы весело мне не было. Со складочками, которые поздно и пошло убирать в миллионе программ по улучшению внешности.
Можно? И туфли. Пожалуйста, пусть на мне будут те, которые я выбрала, и люблю. Да, у меня в них 45-й размер, на вид, вместо моего 37,5.. Спасибо тем двум процентам, которые меня понимают и ценят. Целую экран", - поделилась Даша.
Видео: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)
Фолловеры знаменитости поспешили оставить свои восхищенные отзывы.
Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)
Скриншот комментариев (instagram.com/da_astafieva)
Напомним, Даша Астафьева неожиданно прокатилась в метро, вызвав ажиотаж в сети.
Ранее полуобнаженная Даша Астафьева обольстила плавными изгибами и аппетитными формами в черно-белой откровенной фотосессии.
Также Даша Астафьева познакомила поклонников с новым членом семьи, который очаровал сеть буквально с первых минут.