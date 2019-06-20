Чувственная Астафьева взволновала сексуальными изгибами тела в облегающем платье

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Певица порадовала фанатов кадрами из новой фотосессии

Даша Астафьева как никто умеет восхитить откровенными фото - артистка умеет позировать так, что получается пикантно, но в то же время не вульгарно или пошло. Певица и модель порадовала поклонников эффектными кадрами из новой фотосессии, которыми поделилась на своей странице в Instagram.

Даша позировала в облегающем черном платье необычного кроя - оно оголило одно плечо и всю спину красотки. Она дополнила образ туфлями на каблуке. Астафьева позировала у стены, принимая чувственные позы и демонстрируя сексуальные изгибы своего роскошного тела.

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Кроме фото, артистка также показала и видео съемочного процесса.

"Можно, я буду такой, какая есть в свои 33... С морщинами, от которых без ума, потому что каждая из них сделала меня мудрее и лучше. С седыми волосками, которым улыбаются такие же как и я, маленькие девочки, поседевшие почти полностью в 16, неуспевающие закрашивать эти предательские пробелы. С грустным всегда взглядом, как бы весело мне не было. Со складочками, которые поздно и пошло убирать в миллионе программ по улучшению внешности.

Можно? И туфли. Пожалуйста, пусть на мне будут те, которые я выбрала, и люблю. Да, у меня в них 45-й размер, на вид, вместо моего 37,5.. Спасибо тем двум процентам, которые меня понимают и ценят. Целую экран", - поделилась Даша.

Видео: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Фолловеры знаменитости поспешили оставить свои восхищенные отзывы.

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Обожаю и уважаю за человечность!! В любое время, в любом виде, в любом возрасте, в любом сезон и в любом месте на земле

Подивилася відео і подумала, що тільки ви могли у кількох рухах викликати стільки емоцій. Дякую, що ви така

Даша - красавица

Прекрасная Даша

Даша, так красиво и трогательно. Слов не хватит

Знаешь, это очень важно, быть такой как есть, Женщиной, со своими плюсами и минусами,а не фальшифкой, где то приукрашенной а где то ретушированной. Женщины. Наберитесь смелости, как Даша. И будте НАСТОЯЩИМИ

Ты красотка!!! А, главное ЧЕЛОВЕК!!!

Как приятно, когда человек с таким достоинством принимает возрастные, да и любые другие изменения. Это ценнее любой гладкой кожи, идеальной фигуры или волос без седины.Целую экран взаимно

Совершенство во плоти, бесконечно восхищена тем, как много труда, упорства и любви Вы вкладываете в то, что делаете!

Неземная)

Как всегда на высоте

Божественно загадочная!

Яка ж прекрасна

Скриншот комментариев (instagram.com/da_astafieva)

Напомним, Даша Астафьева неожиданно прокатилась в метро, вызвав ажиотаж в сети.

Ранее полуобнаженная Даша Астафьева обольстила плавными изгибами и аппетитными формами в черно-белой откровенной фотосессии.

Также Даша Астафьева познакомила поклонников с новым членом семьи, который очаровал сеть буквально с первых минут.