Даша Астафьева неожиданно прокатилась в метро, вызвав ажиотаж в сети

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Звезда села в вагон вместе с другими пассажирами

Популярная певица, актриса и модель, эффектная Даша Астафьев умеет удивлять поклонников. Ей одинаково хорошо даются образы элегантных красоток в ретро-стиле, и соблазнительных женщин-вамп, чувственных нимфеток, она открыта для творческих экспереметов и готова пробовать себя в различных амплуа. Но девушке все же удалось впечатлить подписчиков в Instagram, опубликовав фото в…киевском метро. Даша предстала перед пассажирами подземки в образе "скромницы".

Она позировала на станции и в вагоне метро в весьма скромном образе: белом платье миди в черный горох, которое дополнила трендовым аксессуаром – кожаным поясом-баской, а в качестве обуви отдала предпочтение оригинальным туфлям на невысоком каблуке. Волосы певица заплела в косу, а в макияже сделала акцент губы.

Звезда решила не раскрывать причину посещения метрополитена, а лишь поблагодарила некий "Тайный продакшн".

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

"Метрополитен Днем и метрополитен Ночью - два разных человека", - оставила она подпись под одним из снимков.

Фото: Даша Астафьева в метро (instagram.com/da_astafieva)

Подписчики знаменитости принялись активно комментировать необычные кадры и гадать, что заставило артистку посетить подземку и даже проехать, сидя в вагоне в компании обычных пассажиров. Кто-то предположил, что снимки – постановочные, другие же порадовались, что в метро можно запросто встретить звезду.

"Знал бы что Вы там будете, остался бы ночевать", "Красоту не спрячешь в метро", "Ты даже метро можешь украсить", "Даша! Как всегда превосходна!", "Вас там что никто не узнал?", "И журнал с Астафьевой у парня случайно оказался", "Что в небесах, что под землей - всегда прекрасны!", - писали фолловеры.

Скриншот комментариев (instagram.com/da_astafieva)

Напомним, что полуобнаженная Даша Астафьева обольстила плавными изгибами и аппетитными формами в черно-белой откровенной фотосессии.

Ранее Даша Астафьева познакомила поклонников с новым членом семьи, который очаровал сеть буквально с первых минут.