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Чувственная Астафьева взбудоражила сеть постельными фото для Playboy


Артистка позировала для мужского глянца полностью обнаженной

Украинская певица и модель Даша Астафьева, которая недавно порадовала поклонников новым откровенным клипом на песню "Playmate", решила еще больше раскрыть пикантную тему и поделилась горячими снимками, сделанными в рамках съемки для известного мужского журнала Playboy. Фото сексуальная красотка опубликовала на своей странице в Instagram.

На откровенном кадре Даша позирует обнаженной в постели, однако все пикантные места прикрыты простыней. Дополняют образ крупные серьги-кольца.

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

На других же фото Астафьева лежит в кровати в облаке из белых перьев.

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Поклонники пришли в восторг от чувственных кадров и засыпали артистку восхищенными комментариями.

  • "Невероятно красива"
  • "Такая красивая, похожа на француженку"
  • "Огонь"
  • "Это что-то невероятное"
  • "Классная живая фотография"
  • "Очень красивый кадр.Чувственно!"
  • "Это нереально крутые фото"
  • "Взгляд из глубины Себя"
  • "Даша ты богиня!"
  • "Рассматриваю уже несколько минут...не могу оторваться. Вы волшебны"
  • "Я прям засмотрелась!"
  • "Эта фотосессия лучшая! Все фото - шедевры! Вы на них такая красииииивая Даша!"
  • "Гениальное фото. Красиво, с настроением и шармом!)"
  • "Даша, Ви космос!"
  • "Инопланетянка!"

Напомним, ранее Даша Астафьева раздразнила пикантными фото со съемок нового клипа.

Мы также писали, что недавно телеведущая Леся Никитюк предложила Даше Астафьевой поучаствовать в конкурсе красоты среди звезд "Мисс Весна".

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