Чуттєва Астаф'єва розбурхала мережу постільними фото для Playboy

Українська співачка і модель Даша Астаф'єва, яка нещодавно порадувала шанувальників відвертим кліпом на пісню "Playmate", вирішила ще більше розкрити пікантну тему і поділилася гарячими знімками, зробленими в рамках зйомки для відомого чоловічого журналу Playboy. Фото сексуальна красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На відвертому кадрі Даша позує оголеною в ліжку, проте всі пікантні місця прикриті простирадлом. Доповнюють образ великі сережки-кільця.

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

На інших фото Астаф'єва лежить у ліжку в хмарі з білого пір'я.

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Шанувальники прийшли в захват від чуттєвих кадрів і засипали артистку захопленими коментарями.

"Неймовірно красива"

"Така гарна, схожа на француженку"

"Вогонь"

"Це щось неймовірне"

"Класна жива фотографія"

"Дуже красивий кадр.Чуттєво!"

"Це нереально круті фото"

"Погляд з глибини Себе"

"Даша ти богиня!"

"Розглядаю вже кілька хвилин...не можу відірватися. Ви чарівні"

"Я прям задивилася!"

"Ця фотосесія найкраща! Всі фото - шедеври! Ви на них така красииииивая Даша!"

"Геніальне фото. Красиво, з настроєм і шармом!)"

"Даша, Ви космос!"

"Інопланетянка!"

Нагадаємо, раніше Даша Астаф'єва роздражнила пікантними фото зі зйомок нового кліпу.

Ми також писали, що нещодавно телеведуча Леся Нікітюк запропонувала Даші Астаф'євій взяти участь у конкурсі краси серед зірок "Міс Весна".