ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Чулки, шпильки и кружева: звезда "Фантастических тварей" снялся для Playboy

Lite » Звезды 16.11.2018 - 20:38
Чулки, шпильки и кружева: звезда "Фантастических тварей" снялся для Playboy
Фото: Эзра Миллер (коллаж РБК-Украина)

Эзра Миллер любит эпатировать публику

Американский актер Эзра Миллер, сыгравший в фильме "Фантастические твари: преступления Гриндельвальда", стал героем провокационной фотосъемки для журнала Playboy. Он позировал перед камерой на высоких каблуках, в сетчатых колготках, кружевном платье и с заячьими ушами — на этом реквизите настоял сам актер.

В интервью изданию 26-летний Эзра рассказал о трудностях, с которыми ему пришлось столкнуться из-за квир-взглядов, о магии человеческих отношений, самоидентификации и сексуальности.

Чулки, шпильки и кружева: звезда &quot;Фантастических тварей&quot; снялся для Playboy

Фото: Эзра Миллер (playboy.com)

Отметим, что Миллер давно идентифицирует себя как квира (человека, отвергающего традиционные гендерные идентичности и всевозможные социальные ярлыки). Но квир для него не просто слово, а возможность отказаться от общепринятых норм и рамок, чтобы дать волю самовыражению. 

Чулки, шпильки и кружева: звезда &quot;Фантастических тварей&quot; снялся для Playboy

Фото: Эзра Миллер (playboy.com)

Эзра рассказал журналу, что его привлекают как мужчины, так и женщины, а также признался, что моногамия — не для него. Он считает себя "сексуальным существом" и поддерживает сексуальные отношения с группой людей, которую называет "поликулой" ("полиаморная молекула").

"Я ищу квиров, которые понимают меня и с которыми у нас получается близкая связь. Тогда эти люди пополняют команду — поликулу. Я знаю, что они будут любить и остальных, потому что все мы в поликуле очень любим друг друга", - поделился актер.

 

Фото: Эзра Миллер (playboy.com)

Миллер также поведал, как подвергался неподобающему поведению со стороны работников киноиндустрии.

"Я неоднократно подвергался нападкам — всю мою жизнь меня пытаются унизить чертовы ксенофобы. Конечно, были и прослушивания, когда пытались воспользоваться моей сексуальностью", — сообщил Эзра.

Playboy опубликовал небольшую видеозапись с фотосессии и небольшие отрывки интервью в своем твиттере.

Напомним, ранее звезда "Фантастических тварей" Эзра Миллер поразил нарядом на премьере фильма в Лондоне. 

Мы также писали о том, что актриса, сыгравшая в "Фантастических тварях", ждет первенца.

Кстати, украинские фанаты "Фантастических тварей" устроили креативный флешмоб в сети.

Видео: (video.rbc.ua)

Новости Украины актерPlayboyФантастические твари
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь