Чулки, шпильки и кружева: звезда "Фантастических тварей" снялся для Playboy

Фото: Эзра Миллер (коллаж РБК-Украина)

Эзра Миллер любит эпатировать публику

Американский актер Эзра Миллер, сыгравший в фильме "Фантастические твари: преступления Гриндельвальда", стал героем провокационной фотосъемки для журнала Playboy. Он позировал перед камерой на высоких каблуках, в сетчатых колготках, кружевном платье и с заячьими ушами — на этом реквизите настоял сам актер.

В интервью изданию 26-летний Эзра рассказал о трудностях, с которыми ему пришлось столкнуться из-за квир-взглядов, о магии человеческих отношений, самоидентификации и сексуальности.

Фото: Эзра Миллер (playboy.com)

Отметим, что Миллер давно идентифицирует себя как квира (человека, отвергающего традиционные гендерные идентичности и всевозможные социальные ярлыки). Но квир для него не просто слово, а возможность отказаться от общепринятых норм и рамок, чтобы дать волю самовыражению.

Фото: Эзра Миллер (playboy.com)

Эзра рассказал журналу, что его привлекают как мужчины, так и женщины, а также признался, что моногамия — не для него. Он считает себя "сексуальным существом" и поддерживает сексуальные отношения с группой людей, которую называет "поликулой" ("полиаморная молекула").

"Я ищу квиров, которые понимают меня и с которыми у нас получается близкая связь. Тогда эти люди пополняют команду — поликулу. Я знаю, что они будут любить и остальных, потому что все мы в поликуле очень любим друг друга", - поделился актер.

Фото: Эзра Миллер (playboy.com)

Миллер также поведал, как подвергался неподобающему поведению со стороны работников киноиндустрии.

"Я неоднократно подвергался нападкам — всю мою жизнь меня пытаются унизить чертовы ксенофобы. Конечно, были и прослушивания, когда пытались воспользоваться моей сексуальностью", — сообщил Эзра.

Playboy опубликовал небольшую видеозапись с фотосессии и небольшие отрывки интервью в своем твиттере.

"I’m trying to find queer beings who understand me as a queer being off the bat, and I feel like I’m married to them 25 lifetimes ago.” #FantasticBeasts star Ezra Miller dons Bunny ears and sits down with Playboy to talk polyamory, pain, pleasure, & more. https://t.co/scsbU4iRW2 pic.twitter.com/aHtyveY9Xb — Playboy (@Playboy) November 15, 2018

Напомним, ранее звезда "Фантастических тварей" Эзра Миллер поразил нарядом на премьере фильма в Лондоне.

Мы также писали о том, что актриса, сыгравшая в "Фантастических тварях", ждет первенца.

Кстати, украинские фанаты "Фантастических тварей" устроили креативный флешмоб в сети.

Видео: (video.rbc.ua)