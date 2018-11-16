Панчохи, шпильки і мережива: зірка "Фантастичних звірів" знявся для Playboy

Фото: Езра Міллер (колаж РБК-Україна)

Езра Міллер любить епатувати публіку

Американський актор Езра Міллер, який зіграв у фільмі "Фантастичні звірі: злочини Гріндельвальда", став героєм провокаційною фотозйомки для журналу Playboy. Він позував перед камерою на високих підборах, в сітчастих панчохах, мереживній сукні і з заячими вухами — на цьому реквізиті наполіг сам актор.

В інтерв'ю виданню 26-річний Езра розповів про труднощі, з якими йому довелося зіткнутися з-за квір-поглядів, про магію людських відносин, самоідентифікацію та сексуальність.

Фото: Езра Міллер (playboy.com)

Зазначимо, що Міллер давно ідентифікує себе як квір (людину, що відкидає традиційні гендерні ідентичності і всілякі соціальні ярлики). Але квір для нього не просто слово, а можливість відмовитися від загальноприйнятих норм і рамок, щоб дати волю самовираженню.

Фото: Езра Міллер (playboy.com)

Езра розповів журналу, що його приваблюють як чоловіки, так і жінки, а також зізнався, що моногамія — не для нього. Він вважає себе сексуальною істотою" і підтримує сексуальні стосунки з групою людей, яку називає "полікулою" ("поліаморна молекула").

"Я шукаю квіров, які мене розуміють і з якими у нас виходить близький зв'язок. Тоді ці люди поповнюють команду — полікулу. Я знаю, що вони будуть любити і інших, тому що всі ми в полікулі дуже любимо один одного", - поділився актор.

Фото: Езра Міллер (playboy.com)

Міллер також повідав, як піддавався неналежному поводженню з боку працівників кіноіндустрії.

"Я неодноразово піддавався нападкам — все моє життя мене намагаються принизити чортові ксенофоби. Звичайно, були і прослуховування, коли намагалися скористатися моєю сексуальністю", — повідомив Езра.

Playboy опублікував невелике відео з фотосесії і невеликі уривки інтерв'ю у своєму твіттері.

"i'm trying to find queer beings who understand me as a queer being off the bat, and I feel like i'm married to them 25 lifetimes ago." #FantasticBeasts star Ezra Miller dons Bunny ears and sits down with Playboy to talk polyamory, pain, pleasure, & more. https://t.co/scsbU4iRW2 pic.twitter.com/aHtyveY9Xb — Playboy (@Playboy) November 15, 2018

Нагадаємо, раніше зірка "Фантастичних звірів" Езра Міллер вразив нарядом на прем'єрі фільму в Лондоні.

Ми також писали про те, що актриса, яка зіграла в "Фантастичні звірях", чекає на первістка.

До речі, українські фанати "Фантастичних звірів" влаштували креативний флешмоб в мережі.

Відео: (video.rbc.ua)