В костюме совы: звезда "Фантастических тварей" поразил нарядом на премьере

Фото: коллаж РБК-Украина

Эзра Миллер затмил многих коллег ярким и необычным костюмом

Во вторник, 13 ноября в Лондоне прошла премьера фильма "Фантастические твари: Преступления Гриндельвальда" — второго фильма в спин-оффе "Гарри Поттера". На красной дорожке появились все звезды новой картины, однако макисмум внимания досталось Эзре Миллеру, пишет Vulture.

26-летний актер появился перед поклонниками и журналистами в белом наряде из кутюрной коллекции Givenchy: блейзере из перьев и брюках со стрелками. Смелый образ, явно вдохновленный совой Буклей, он дополнил эффектным макияжем и прической.

Фото: Эзра Миллер (instagram.com/imezramiller)

Исполнитель роли Криденса тонировал пряди волос, а под глаза нанес светлые тени. Скулы экстравагантный актер акцентировал фиолетово-сливовыми румянами.

Фото: Эзра Миллер (instagram.com/la_cuarta_pared)

Но на макияже лица Эзра не остановился — внимание фотографов привлекли и ладони актера, расписанные смертельным заклинанием "Авада Кедавра". При этом надписи образуют перевернутый треугольник. Напомним, треугольник — знак Даров смерти, важнейших магических артефактов, которым посвящена вся седьмая часть саги о Гарри Поттере.

Фото: Эзра Миллер (instagram.com/imezramiller)

Фото: Эзра Миллер и Эдди Редмэйн (instagram.com/amazingeddieredmayne)

В Украине фильм "Фантастические твари: Преступления Гриндельвальда" выйдет в прокат с 15 ноября.

Видео: ФАНТАСТИЧНІ ЗВІРІ: ЗЛОЧИНИ ҐРІНДЕЛЬВАЛЬДА. Фінальний трейлер (український) (youtube.com/Warner Bros. Pictures Ukraine)

Кстати, Миллер уже не первый раз шокирует своим образом на премьере "Фантастических тварей". На красную дорожку в Париже актер явился в длинном черном коконообразном пуховике, созданном креативным директором Valentino Пьерпаоло Пиччоли для бренда Moncler.

Фото: Эзра Миллер (instagram.com/imezramiller)

Напомним, Джордж Мартин объявил о создани еще двух приквелов "Игры престолов".

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Видео: РБК-Украина