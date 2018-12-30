ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

"Чудесные дети": Милла Йовович восхитила трогательными семейными фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 30.12.2018 - 07:08
"Чудесные дети": Милла Йовович восхитила трогательными семейными фото
Фото: Милла Йовович с младшей дочкой (instagram.com/millajovovich)

Знаменитая голливудская актриса, которая родом из Киева, показала семейную идиллию на фото

Звезда "Пятого элемента", "Обители зла" и многих других голливудских фильмов Милла Йовович поделилась в Instagram трогательными семейными фото. Актриса рассказала, как провела праздничные дни. Поклонники звезды пришли в восторг от ее искренности и открытости. 

Несмотря на активную занятость в кино, Милла нашла время для семьи и Рождество провела в кругу самых близких. Йовович опубликовала поздравление в соцсети и показала, как она с дочками веселилась эти дни. 

"Надеюсь, что у вас был самый прекрасный праздник! У меня - так точно! Мы слепили снеговика. Он был довольно обычным, но я гордилась им. Потом дети уничтожили его", - отметила Милла. 

&quot;Чудесные дети&quot;: Милла Йовович восхитила трогательными семейными фото

&quot;Чудесные дети&quot;: Милла Йовович восхитила трогательными семейными фото

Фото: дочь Миллы Йовович (instagram.com/millajovovich)

"Мы катались на лыжах, готовили, смотрели мультфильмы и пытались играть, но все так устали к семи вечера. Сейчас сижу и слушаю, как дети шутят и кричат, взрослые играют в карты, все так счастливы и умиротворены. Самое прекрасное чувство. Посылаю вам всем много любви", - написала Йовович. 

&quot;Чудесные дети&quot;: Милла Йовович восхитила трогательными семейными фото

&quot;Чудесные дети&quot;: Милла Йовович восхитила трогательными семейными фото

&quot;Чудесные дети&quot;: Милла Йовович восхитила трогательными семейными фото

&quot;Чудесные дети&quot;: Милла Йовович восхитила трогательными семейными фото

&quot;Чудесные дети&quot;: Милла Йовович восхитила трогательными семейными фото

Также Милла показала фото и старшей дочери - 11-летней Эвы Габо. Девочка растет копией мамы. 

&quot;Чудесные дети&quot;: Милла Йовович восхитила трогательными семейными фото

Младшая дочь Миллы - трехлетняя Дашиэл Иден также очень похожа на звездную маму. 

&quot;Чудесные дети&quot;: Милла Йовович восхитила трогательными семейными фото

&quot;Чудесные дети&quot;: Милла Йовович восхитила трогательными семейными фото

Фото: дети Миллы Йовович (instagram.com/millajovovich)

Поклонники восхищены снимками, которыми поделилась Милла. 

"Чудесные дети", "Прекрасная семья", "Какие красивые доченьки", "Ой, ну какие красивые дети. Очень похожи на маму", - пишут фолловеры в комментариях. 

Напомним, ранее Милла Йовович решила написать трогательный пост-признание в свое 43-летие

Яна Соломко сводила дочку на утренник: красочные фото Маленький Санта: Ева Лонгория умилила фото сына в новогоднем костюме
Новости Украины детиактрисаРождество
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь