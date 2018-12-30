"Чудесные дети": Милла Йовович восхитила трогательными семейными фото

Фото: Милла Йовович с младшей дочкой (instagram.com/millajovovich)

Знаменитая голливудская актриса, которая родом из Киева, показала семейную идиллию на фото

Звезда "Пятого элемента", "Обители зла" и многих других голливудских фильмов Милла Йовович поделилась в Instagram трогательными семейными фото. Актриса рассказала, как провела праздничные дни. Поклонники звезды пришли в восторг от ее искренности и открытости.

Несмотря на активную занятость в кино, Милла нашла время для семьи и Рождество провела в кругу самых близких. Йовович опубликовала поздравление в соцсети и показала, как она с дочками веселилась эти дни.

"Надеюсь, что у вас был самый прекрасный праздник! У меня - так точно! Мы слепили снеговика. Он был довольно обычным, но я гордилась им. Потом дети уничтожили его", - отметила Милла.

Фото: дочь Миллы Йовович (instagram.com/millajovovich)

"Мы катались на лыжах, готовили, смотрели мультфильмы и пытались играть, но все так устали к семи вечера. Сейчас сижу и слушаю, как дети шутят и кричат, взрослые играют в карты, все так счастливы и умиротворены. Самое прекрасное чувство. Посылаю вам всем много любви", - написала Йовович.

Также Милла показала фото и старшей дочери - 11-летней Эвы Габо. Девочка растет копией мамы.

Младшая дочь Миллы - трехлетняя Дашиэл Иден также очень похожа на звездную маму.

Фото: дети Миллы Йовович (instagram.com/millajovovich)

Поклонники восхищены снимками, которыми поделилась Милла.

"Чудесные дети", "Прекрасная семья", "Какие красивые доченьки", "Ой, ну какие красивые дети. Очень похожи на маму", - пишут фолловеры в комментариях.

Напомним, ранее Милла Йовович решила написать трогательный пост-признание в свое 43-летие.