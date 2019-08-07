ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Чудеса! Ани Лорак озадачила поклонников резкой сменой прически

Lite » Новости шоу-бизнеса 07.08.2019 - 11:57
Чудеса! Ани Лорак озадачила поклонников резкой сменой прически
Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Фаны обратили внимание на изменения во внешности певицы

Ани Лорак любит менять концертные наряды и удивлять поклонников новыми сценическими образами. Если в повседневности она предпочитает удобство и кэжуал-луки, а сейчас еще и активно и экспериментирует с молодежным стилем, то на сцене перевоплощается в эффектную диву, которая блистает в смелых костюмах и роскошных нарядах. Конечно, не обходится и без критики, ведь не всем по душе пикантные сценические образы порой на грани с эпатажем. Впрочем, многочисленная армия поклонников звезду в обиду не дает и всегда находит для нее массу комплиментов и не скупится на слова поддержки. За это певица дарит им тепло и  внимание на своих концертах.

На странице в Instagram Каролина (настоящее имя артистки) опубликовала несколько образов со своего вчерашнего выступления в Сочи. На первом снимке она красуется в коротком топе и блестящих лосинах. Наряд идеально подчеркнул изящные формы звезды и ее сальной пресс.

Чудеса! Ани Лорак озадачила поклонников резкой сменой прически

Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

На втором снимке Ани запечатлена в золотом платье ассиметричного кроя с одним рукавом и пикантным вырезом до бедра.

Чудеса! Ани Лорак озадачила поклонников резкой сменой прически

Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Но внимание поклонников привлекли изменения во внешности артистки. Еще вчера она носила удлиненное каре до плечей, а уже сегодня на ее голове копна длинных роскошных волос.

  • Странно так вчерашнее видео было с волосами по плечи , а сейчас длинные. Чудеса. Видимо не свои
  • Красотка
  • Как же вам идут длинные волосы
  • Шикарная
  • Моя эмоциональная дива!
  • Волшебная
  • Образы просто огонь!
  • Роскошная! Длинные волосы вам очень идут
  • Зажигательная дива!
 

Скриншот комментариев

Напомним, что Ани Лорак показала фото со своим новым возлюбленным Егором Глебом, которого певица уже перестала скрывать от публики. Пара позировала в гримерке.

Ранее Ани Лорак засветила роскошный бюст в полупрозрачном наряде.

"Вам точно 40?" Ани Лорак вызвала фурор в сети молодой внешностью и стильным луком Девушка-мечта: загорелая Ани Лорак покорила стройными формами на солнечном фото
Новости Украины Ани Лорак
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь