Чудеса! Ани Лорак озадачила поклонников резкой сменой прически

Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Фаны обратили внимание на изменения во внешности певицы

Ани Лорак любит менять концертные наряды и удивлять поклонников новыми сценическими образами. Если в повседневности она предпочитает удобство и кэжуал-луки, а сейчас еще и активно и экспериментирует с молодежным стилем, то на сцене перевоплощается в эффектную диву, которая блистает в смелых костюмах и роскошных нарядах. Конечно, не обходится и без критики, ведь не всем по душе пикантные сценические образы порой на грани с эпатажем. Впрочем, многочисленная армия поклонников звезду в обиду не дает и всегда находит для нее массу комплиментов и не скупится на слова поддержки. За это певица дарит им тепло и внимание на своих концертах.

На странице в Instagram Каролина (настоящее имя артистки) опубликовала несколько образов со своего вчерашнего выступления в Сочи. На первом снимке она красуется в коротком топе и блестящих лосинах. Наряд идеально подчеркнул изящные формы звезды и ее сальной пресс.

Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

На втором снимке Ани запечатлена в золотом платье ассиметричного кроя с одним рукавом и пикантным вырезом до бедра.

Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Но внимание поклонников привлекли изменения во внешности артистки. Еще вчера она носила удлиненное каре до плечей, а уже сегодня на ее голове копна длинных роскошных волос.

Странно так вчерашнее видео было с волосами по плечи , а сейчас длинные. Чудеса. Видимо не свои

Красотка

Как же вам идут длинные волосы

Шикарная

Моя эмоциональная дива!

Волшебная

Образы просто огонь!

Роскошная! Длинные волосы вам очень идут

Зажигательная дива!

Скриншот комментариев

Напомним, что Ани Лорак показала фото со своим новым возлюбленным Егором Глебом, которого певица уже перестала скрывать от публики. Пара позировала в гримерке.

Ранее Ани Лорак засветила роскошный бюст в полупрозрачном наряде.