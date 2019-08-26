"Что с губами?": Юрий Горбунов оконфузился со снимком Тины Кароль

Известнейший украинский телеведущий Юрий Горбунов, который недавно похвастался милым сюрпризом на свой день рождения, показал новое фото с Тиной Кароль на своей странице в Instagram.

Горбунов сделал снимок со знаменитой певицей на съемках нового сезона танцевального шоу Танці з зірками. Стоит отметить, что Горбунов и Кароль являются ведущими этой программы.

Юрий Горбунов с Тиной Кароль (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

При этом пользователей сети очень удивила данная фотография. Многие отметили, что с губами певицы, на которые она нанесла яркую помаду, что-то не так.

Губы - нет сил на них смотреть! Неужели никто не может сказать! Это ужасно!

Я думала никто не заметит ее кривые губы;

Тине минус огромный;

Помаду нужно сменить, не идет;

Эм... скажем так, это не лучшее фото Тины;

Тиночка, что это такое, вид 50 лет, неудачный макияж;

Мейкапчик подкачал? Тина лучше вам вообще без макияжа, и вы выглядите лучше, чем с ним;

Во-первых, она человек... а потом артистка... и пусть в зеркало смотрит во что одевается и как рисуется ... а то наденет ночную рубашку и на сцену ... фу;

Жесть, сколько тонального крема;

Что случилось с Тининым лицом;

На Тину сейчас не похожа, губошлеп!! Жесть, Тина стань прежней, как была!

А такая красивая была...

Скриншоты с Instagram

Напомним, что Юрий Горбунов ответил на критику в сети по поводу двухлетнего сына. Он также прокомментировал возможное участие в шоу в качестве звездного танцора.

Ранее сообщалось о том, что Юрий Горбунов заинтриговал "постельным" фото с Катей Осадчей.