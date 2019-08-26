"Что с губами?": Юрий Горбунов оконфузился со снимком Тины Кароль

Пользователи сети "разнесли" внешний вид украинской певицы
Известнейший украинский телеведущий Юрий Горбунов, который недавно похвастался милым сюрпризом на свой день рождения, показал новое фото с Тиной Кароль на своей странице в Instagram.
Горбунов сделал снимок со знаменитой певицей на съемках нового сезона танцевального шоу Танці з зірками. Стоит отметить, что Горбунов и Кароль являются ведущими этой программы.
Юрий Горбунов с Тиной Кароль (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)
При этом пользователей сети очень удивила данная фотография. Многие отметили, что с губами певицы, на которые она нанесла яркую помаду, что-то не так.
Скриншоты с Instagram
Напомним, что Юрий Горбунов ответил на критику в сети по поводу двухлетнего сына. Он также прокомментировал возможное участие в шоу в качестве звездного танцора.
Ранее сообщалось о том, что Юрий Горбунов заинтриговал "постельным" фото с Катей Осадчей.