"Що з губами?": Юрій Горбунов осоромився зі знімком Тіни Кароль

Користувачі мережі "рознесли" зовнішній вигляд української співачки
Відомий український телеведучий Юрій Горбунов, який нещодавно похвалився милим сюрпризом на свій день народження, показав нове фото з Тіною Кароль на своїй сторінці в Instagram.
Горбунов зробив знімок зі знаменитою співачкою на зйомках нового сезону танцювального шоу Танці з зірками. Варто зазначити, що Горбунов і Кароль є ведучими цієї програми.
Юрій Горбунов з Тіною Кароль (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)
При цьому користувачів мережі дуже здивувала ця фотографія. Багато людей зауважили, що з губами співачки, на які вона нанесла яскраву помаду, щось не так.
Скріншоти з Instagram
Нагадаємо, що Юрій Горбунов відповів на критику в мережі з приводу дворічного сина. Він також прокоментував можливу участь у шоу в якості зіркового танцюриста.
Раніше повідомлялося про те, що Юрій Горбунов заінтригував "постільним" фото з Катею Осадчою.