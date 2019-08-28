"Что еще мне надо!" Джамала показала в деталях подарок мужа на ее 36-летие

Джамала с мужем и сыном (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Певица подчеркнула, что она абсолютно счастлива, ведь у нее всё для этого есть

Джамала наконец показала, как же она провела свой день рождения, который прошел вчера, 27 августа. Отметим, что украинской певице крымскотатарского происхождения, победительнице Евровидения 2017 исполнилось 36 лет. При этом на свое 36-летие Джамала попросила каждого поклонника сделать ей подарок. И весьма необычный! Певица предложила сделать доброе дело и пожертвовать любую сумму на закупку реагентов.

И вот, Джамала показала, как же провела этот праздничный день. И какой подарок ей преподнес главный “поклонник” - ее супруг Сеит-Бекир.

Выяснилось, что бизнесмен подарил своей звездной жене стильную обновку - длинное платье с глубоким декольте и высоким разрезом. Рыжее платье усыпано мелким черным принтом. Как отметила сама Джамала - “все искала “леопард”, муж подарил “гепард”.

Свой образ певица дополнила стильными ковбойскими сапогами черного цвета. Так что образ получился одновременно романтичный и “бунтарский”.

Забавно, что некоторые поклонники певицы так и не поняли, где же там “гепард”. Поэтому Джамала для большей наглядности опубликовала коллаж для сравнения, на котором видим гепарда и леопарда.

Муж подарил Джамале платье с трендовым принтом (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Фото для наглядности - в чем отличие пятен гепарда и леопарда (фото: instagram.com/jamalajaaa)

По фотографиям также видим, что свой день рождения Джамала провела и на прогулке в лесу. При этом свою хозяйку сопровождает собачка Баду. Певица опубликовала целую серию фото с этой прогулки.

А также завершила ее жизнерадостным снимком. На опубликованном портрете певица искренне улыбается, даже закрыв глаза от счастья.

“У меня есть вы, семья, музыка. Что мне еще надо?!” - пишет радостная Джамала.

Счастливая Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Счастливая Джамала на прогулке с Баду (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Напомним, ранее Джамала прогулялась по Парижу в стильном летнем образе. При этом певица подчеркнула, что эта поездка была для нее абсолютно неожиданной, но тем более прекрасной. При этом по Парижу Джамала прогулялась с подругой и сделала серию фото своего нового летнего образа.