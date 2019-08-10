Чистый соблазн: экс-"ВИА Гра" в кружевном топе покоряет чувственной поэзией

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Надежда Мейхер покорила поклонников своими проникновенными и чувственными стихами

Экс-"ВИА Гра" Надежда Мейхер не перестает радовать поклонников не только творческими успехами и своей красотой, но и восхищает фанатов своим творческим потенциалом. На этот раз Надя опубликовала в соцсети свои стихи. По словам артистки, своей поэзии она не дает названия, так как ей интересно то, что додумает читатель.

Проникновенный стих появился в официальном Instagram-аккаунте Мейхер. Также Надежда отметила, что он написан в 2009 году.

"Когда умолкнут шаги праздных удовольствий,

Я не уверена, что буду отмаливать грехи.

Взяв на вооружение высокую ноту, следую за ней.

Белым покрывалом укрою вчерашние мысли,

Проскользнув мимо потех житейских...

Частицами живого, касаясь земли,

Слышу еле уловимые звуки

Стонущей страны дураков.

Призывая улыбаться страху,

Забираю с собой самых отважных,

Обещая остаться в поле зрения.

Быть толчком к разрушению слабости и невежества,

Восстанавливая триединство всего живого".

Фото: Надежда Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

Но одними стихами Надежда не ограничилась, также она опубликовала свое страстное фото в белом кружевном топе. Снимок вызвал массу комплиментов у поклонников артистки, они восхищаются ее красотой и чувственностью.

Правду говорят!! Украинские девушки самые красивые в Мире! И Вы, Надя, этому яркий пример.

Вы великолепная женщина.

Надя, Ваши стихи - это свет и огонь исходящий из Вашей души. Может, потому у них и нет названия.

Скриншот комментариев (instagram.com/nadyameiher)

Как мы ранее писали, Надежда Мейхер зарядила поклонников мощной мотивацией и показала экстремальное декольте.

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