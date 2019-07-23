Экс-"ВИА Гра" в облегающем комбинезоне впечатлила танцем на пуантах

Фото: Надежда Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

Надежда Мейхер показала свои занятия балетом

Экс-"ВИА Гра" Надежда Мейхер с легкостью осваивает новые профессии – она занимается дизайном одежды и основала собственный бренд, дебютировала в кино и заканчивает работу над съемками в украинском комедийном сериале "Виликі Вуйки", учит французский язык, а также танцует, причем профессионально. Так, на видео в Instagram Надежда показала, как кружится на пуантах.

Артистка облачена в облегающее черное трико для занятий хореографией. Она снимает себя в зеркале и попутно делает па на камеру и лучезарно улыбается. Движения звезде даются так легко и непринужденно, что кажется, будто она танцевала в балете всю жизнь!

"С корабля на бал". Вернувшись с гастролей, и зная, как приободряет спорт, прямиком туда направилась. Шлю вам мотивационный поцелуй", - подписала она ролик.

"Как это возможно так ходить? Вы Прекрасны!" – поинтересовалась одна из подписчиц Надежды. "Вы смотрели, что вытворяю проф. балерины?! Мое дребезжание это так, "ясельная группа". Но все равно grand merci", - смутилась певица.

Скриншот комментариев

Видео поразило поклонников настолько, что они не могли оставить Надежду без заслуженных комплиментов. Фаны восхитились красотой и грацией звезды, а также тем, как мастерски она танцует.

"Какая умничка!", "Как же вы прекрасны", "Какая красотка изыскана и нежна", "Вот молодец!", "Какая красотка и умница", "Всегда любила очень вас, в группе смотрела только на вас. А здесь просто нет слов! Какая грация! Какой грандиозный труд", "Классная", "Круто", "Фигура класс", "Браво! Как вы умеете!" - писали комментаторы.

Скриншот комментариев

Напомним, что Надежда Мейхер и Юрий Горбунов повеселили сеть забавным видео с вокзала.

Ранее Надежда Мейхер заинтриговала сеть снимком в фате и сделала честное признание.