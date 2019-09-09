"Чистый миф": Лилия Подкопаева заинтриговала мыслями о независимости в отношениях

Лилия Подкопаева готовится уже во второй раз стать мамой. Отметим, что на данный момент украинская гимнастка воспитывает двоих детей - приемного сына Вадима (13 лет) и родную дочку Каролину (12 лет). В марте этого года стало известно о беременности именитой спортсменки. При этом впервые об этом сообщила Катя Осадчая во время церемонии “Человек года”.

Теперь же Лилия отдыхает, путешествует, проводит время с родными и, конечно же, готовится к пополнению в семье. При этом отметим, что спортсменка не так и часто балует поклонников фото со своим избранником - бизнесмен Игорь Дубинский (пара помолвлена). И все же время от времени публикует у себя в сетях фото с возлюбленным.

Так, на своей страничке в сети instagram Лилия показала фото с Дубинским, которое сопроводила интересной подписью. Подкопаева подчеркнула, что в отношениях не может быть полной независимости друг от друга.

“Полная независимость - чистый миф. Сейчас очень модно говорить о независимости. Но мы все зависим друг от друга. Мы зависим от окружающих людей, особенно от близких. Мы зависим от их мнений, от настроения, от решений, от всего. И особенно зависят друг от друга муж и жена, если у них есть нормальная близость и привязанность друг к другу”, - пишет Лилия.

Лилия Подкопаева и Игорь Дубинский (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Кстати, опубликованное фото счастливой пары было сделано еще весной 2019 года. Напомним, что Лилия Подкопаева стала звездной гостьей прошедшей в Киеве 13-й церемонии "Герои спортивного года" (прошла в пресс-центре НСК "Олимпийский" 30 марта). На церемонию Лилия пришла под руку с Дубинским.При этом гимнастка выбрала эффектный брючный костюм насыщенного синего цвета от украинского бренда VALERY KŌVALSKA.

Поклонники спортсменки поспешили прокомментировать ее новое фото. И среди комментаторов также видим Олю Полякову.

“Прекрасные!” - пишет Полякова.

“Человек не может жить, не отдавая любовь, и заботу, он просто завянет. Как цветок без воды. Любовь есть основание Всего!!”

“Как правильно все сказано)”

“100% с Вами согласна! Если ты себя считаешь независимой от мужа, то значит близости между людьми нет, потому что его желания и мнение её не интересуют”

“Независимость-это иллюзия для разбитых романтиков)”

“Какая же красивая Лиля”

Скриншот комментариев: instagram.com/podkopayeva_official



Напомним, ранее беременная Лилия Подкопаева показала внушительный живот на чувственном фото. Будущая мама позировала лежа на полу.